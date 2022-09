Aún frente a la incredulidad de muchas personas, cada día se conocen nuevas pruebas que parecieran confirmar la presencia de extraterrestres o naves espaciales en el planeta tierra. Esta vez, una pilota filmó un OVNI que deambulaba por el cielo y casi se estrella con el avión. Las impactantes imágenes se viralizaron en redes sociales y son furor en TikTok ¡Mirá el video!

Todo se originó en Puebla de Zaragoza, una ciudad de México, donde se han reconocido varios sucesos misteriosos con respecto a la visita de alienígenas. Sin embargo, en esta oportunidad, sorprende que el hecho haya ocurrido de tarde y a plena luz del día.

“Mi vuelo era normal hasta que vi esto en el cielo”, escribió @Pilotilse, en su cuenta oficial de TikTok. Acto seguido, compartió las sorpresivas tomas que dejaron boquiabiertos a centenares de usuarios de las redes sociales. ¿Acaso fue un OVNI?

En el video se distingue claramente un objeto de color claro y forma alargada, que circula entre las nubes. Allí, se lo puede observar a una muy corta distancia del avión que vuela por su costado. El video de Ilse planteó la incógnita en la comunidad virtual, sobre si confirma o no la presencia de extraterrestres.

Creer o reventar: la reacción de los usuarios Como todo video que pone en duda la presencia de OVNIS o extraterrestres, las “pruebas” no tardaron en volverse viral. A tan solo una semana de ser compartido por la pilota, superó el millón de reproducciones y los más de 104 mil me gustas.

El extraño objeto volador que fue capturado en el cielo.

En seguida, se produjeron centenares y centenares de comentarios acerca de si lo sucedido fue un hecho real. “Clarito se ve la forma como de nave”; “Estos días ha habido muchos avistamientos de OVNIS como este” y “Para mí está más que claro” fueron algunos de los mensajes que se acumularon en el clip.

“Si no lo pudiste identificar y el radar tampoco, entonces viste OVNI. Hay que decirlo sin miedo”, comentó otro usuario, luego de que Ilse confirmará que no había sido detectado por el sistema de su avión. Sin embargo, surgieron algunos mensajes que dudaron de que se tratase de un objeto volador no identificado, sino que más bien podría ser otra aeronave que haya despegado del aeropuerto de Puebla.

Las impactantes imágenes de la pilota todavía siguen circulando en las redes sociales y son miles los usuarios que le buscan una explicación lógica. ¿O tan solo fue un nuevo avistamiento OVNI?