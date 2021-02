Muchas veces nos preguntamos si entre nosotros viven humanoides que no podemos detectar a simple vista. En un vídeo publicado por el canal de YouTube "El Nuevo Amanecer", se observa que en un programa ruso que se encuentran hablando de existencias no humanas en la tierra, una de las invitadas parpadea pero de una forma distinta, es decir sin sus párpados, sino con párpados internos.

La mujer parpadeó como si tuviese una piel interna en sus ojos que se cierra de los extremos derecha e izquierda y no de arriba a abajo como lo hacemos los humanos. El locutor del video deja la incertidumbre de si puede ser o no un efecto de la tecnología, por lo que decidió contactarse con el canal ruso y preguntarles qué fue lo que ocurrió allí y por qué decidieron mostrar ese contenido.

Reptilianos en Rusia

Los responsables del canal ruso le respondieron que debía borrar el video en el que el muestra contenido de terceros, pero aún no le dieron respuesta alguna sobre que era en realidad lo que quisieron reflejar con la mujer, mientras se encontraban hablando sobre reptilianos en la Tierra.

El primer video debió ser eliminado, pero en uno nuevo se puede observar cómo en dos oportunidades distintas la misma personas muestra cómo sus ojos parpadean de forma reptiliana y no humana. Esto alertó a los investigadores que aún no tuvieron respuesta de la principal fuente, el programa donde la mujer de piel casi pálida muestra sus ojos.

Al parecer, la mujer fue al programa para revelar quién es realmente, ya que el contenido del programa se trataba de que en el planeta tierra habitan varios reptilianos entre nosotros, más de lo que creemos, pero no los podemos distinguir a simple vista. A pesar del contenido y lo demostrado, Vladimir, el presentador del programa no contestó el e-mail que preguntaba sobre el contenido que mostró y el objetivo del mismo, por eso la pregunta si es real o no se mantiene en incógnita.

Oportunidad al límite

En "oportunidad al borde", se observa cómo el presentador del programa le pide a Janna, la mujer con actitudes reptilianas, que parpadee ya que la audiencia lo pide, pero no de la forma "normal". Así que avergonzada la mujer mira a la cámara y parpadea como si fuese un reptil, luego de esto el programa continúa y se ponen a hablar del "valor de la vida".

A la hora que Janna miró a la cámara para parpadear se nota cómo hace fuerza con su cuerpo para poder realizar el extraño acto. En el medio de la charla sobre la vida y el cambio climático, Janna habla de las personas como "terrícolas" que no entienden lo que puede suceder si siguen actuando de la forma que lo vienen haciendo con el medio ambiente. Hasta el momento se desconoce que sucede con ella. ¿Será para que de a poco las personas entren en conocimiento que entre nosotros viven seres de otros mundos?

¿VIENEN DE ALFA DRACONIS?

Lo llamativo de los reptilianos es que tienen la capacidad de transformarse fácilmente en forma física igual a los humanos. Según la creencia, esta especie tiene como único objetivo infiltrarse entre los humanos, específicamente en las altas esferas del poder, para esclavizar la Tierra y de esta forma poder conquistar el mundo.

Los reptilianos serían alienígenas provenientes del sistema solar Alfa Draconis. De hecho, a lo largo y ancho del mundo hay sectas que viven alrededor de la creencia de los reptililanos. Son algo muy parecido a religiones y no es de extrañarse que terminen sacando dinero de las personas que se atreven a caer en su juego. Se los conoce como elite reptiliana-humana. Varios son los famosos tildados de ser reptilianos

Hay varios personajes famosos que son señalados como reptilianos: Mark Zuckerberg, Isabel II, Barack Obama, George W. Bush, Michael Jackson, Justin Bieber, y la lista continúa...

Instagram

Instagram posee un filtro con el cual las personas se convierten en reptilianos, con un aspecto notorio para compartir con amigos.