Los vecinos del barrio Montecristo , en Salta , tienen terror por los llantos desconsolados que suelen escuchar por las noches. Viven aterrados detrás del cementerio de Salvador Mazza y aseguran que los escalofriantes gritos pertenecen a "La Llorona" .

Los salteños aseguran que es tal el miedo que provoca el espíritu de “La Llorona” que algunos no pueden soltar La Biblia .

Muchos de los vecinos de la zona, suelen escuchar gritos y llantos desconsolados provenientes del lugar durante la noche. Los fuertes ruidos que se oyen, aterran a todas las personas que viven cerca del cementerio de Salvador Mazza y todos consideran que se trata del conocido personaje de terror que aparece en varios libros y películas .

El evento se conoció a través de un documental del programa “Activa2″ , que se transmitió por Videotar Noticias . Allí,mostraron el lugar donde se escucharon los terroríficos gritos de “La Llorona” , y contaron sus experiencias.

“Nosotros la escuchamos. Primero fue como a las 11 de la noche. Yo salí a comprar un foco con mi amiga porque se había quemado. Cuando me iba la señora me pidió que me vaya rápido porque estaba La Llorona, que ellos la habían visto”, contó Noemí una de las jóvenes que protagoniza el documental.

“Entré en pánico, me fui rápido, llegué a mi casa y encontré el foco quemado. Estábamos saliendo y escuchamos el llanto de ella”, agregó la mujer y remarcó que es cristiana por lo que, al llegar a su casa, agarró la Biblia.

Y concluyó diciendo: “Mi amiga vive conmigo y llevó el colchón a mi dormitorio porque tenía miedo. Cuando estábamos agarrando el colchón volvimos a escuchar los gritos. Los niños escucharon y empezaron a llorar. Ahí cerramos con llave”.

La también contó que “La Llorona” deambula cerca de un aljibe y cada vez que la escuchan vecinan comienzan a sentir escalofríos: “Todo el mundo la siente, no sale todos los días” .