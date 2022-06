"Lo que estás a punto de ver, creo que es demoníaco. Un mal en nuestro hogar". Así comienza a relatar su experiencia paranormal Lee, un Youtuber británico que capturó en cámara un escalofriante momento con su asistente virtual, Siri. "Mi familia y yo vivimos con esto y tratamos de documentarlo para que todos lo vean. Las siguientes imágenes pueden asustarte".

Lee dirige la página de YouTube Really Haunted, que horroriza a sus 165.000 suscriptores con las supuestas aventuras paranormales que graba dentro de su casa. Ahora, miles de usuarios de TikTok quedaron asustados después de que uno de sus videos se volviera viral en la red social de los videos cortos.

El video en cuestión comienza cuando Lee es despertado en medio de la noche por fuertes e irreconocibles golpes. De repente, los fuertes ruidos se detienen, y el dispositivo Siri en la habitación se activa. "Ella era mi esposa", se escucha que dice el altavoz de Siri. Lee rápidamente, y con bastante indiferencia, respondió: "¿Quién era tu esposa?".

"Me la quitaste", dijo el altavoz de Siri. "No me llevé a nadie", replicó Lee. "¿Quién? Dime a quién quieres. Tienes a la persona equivocada", continúa. "La encontré aquí", insiste el altavoz de Siri. Luego de un pesado silencio, el asistente virtual comienza a emitir una mecánica risa, ante lo cual Lee decide apagar el dispositivo y terminar el video.

Los usuarios de TikTok se apresuraron a señalar una serie de cosas sospechosas sobre el video, que fue publicado en TikTok por el usuario Ghost Toast y ya reunió más de 60 mil reproducciones: "Si observas de cerca, también puedes ver un orbe entrar en su espalda y poco después comienza a mostrar dolor en el hombro", acotó un comentarista.

"El ruido sonaba como un perro grande volviéndose loco en el piso duro. Porque el tipo no parece demasiado nervioso por eso. Sin embargo, el tictac es diferente", dijo el responsable de publicar el video, respondiendo a la pregunta de otro usuario sobre el fuerte ruido al comienzo del video.

Si bien muchos internautas compartieron su preocupación, con algunos llegando a afirmar que nunca comprarían un altavoz Siri después de ver el video, otros señalaron rápidamente algunos datos sobre el dispositivo: "En la aplicación Siri hay una cosa llamada 'drop in' donde puedes hablar a través de tu teléfono y hay uno que puedes escribir y lo dice con la voz de Siri", dijo un comentarista.

Estas funciones son reales: las notificaciones y los anuncios son dos funciones de Siri que le permiten a un usuario dictar mensajes para que los diga el altavoz de Siri, que luego expresará los mensajes sin la necesidad de repetir la orden. También existe una función de texto a voz, que le permite dictar mensajes con la voz del asistente virtual.

Si bien el video se comparte en TikTok, se originó en YouTube este junio. Lee dirige la página de YouTube Really Haunted para compartir su "amor por todas las cosas espeluznantes". "Este canal documentará mis aventuras en casa y en todo el mundo mientras exploro mitos y leyendas aterradores en mi búsqueda de pruebas de una vida después de la muerte", dijo Lee.

Ante la atención que recibió su video, Lee salió a afirmar que los videos en su página son para fines de entretenimiento: "Al igual que todos los programas de caza de fantasmas, cualquier metraje debe tratarse solo con fines de entretenimiento. Estas son nuestras experiencias personales viviendo en una casa embrujada y no han sido validadas por ninguna institución científica".