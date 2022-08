Muchas personas sufren problemas para dormirse y buscan conciliar el sueño por las noches con aplicaciones que supuestamente ayudan a descansar bien. Sin embargo, una piba de Reino Unido grabó una situación aterradora con su celular mientras estaba soñando. Cuando despertó, revisó el audio y se encontró con la voz de un hombre y una polémica frase.

Se trata de Robyn Esplin, una joven de 28 años que vivió una situación paranormal en su vivienda de la ciudad de Cramlington. Con la plataforma para dormir escuchó la voz de un sujeto mientras dormía sola en su habitación.

Este descubrimiento le causó mucho temor, porque no convive con un hombre, sino con su hijo de ocho años y sus dos perros. Según relató la joven al diario británico ChronicleLive, había descargado “ShutEye”, la app que monitorea el sueño de sus usuarios.

En este sentido, Robyn explicó que le costaba dormirse y estaba intrigada por esta plataforma virtual que registra la calidad del sueño. También reveló que la descargó un lunes después de haber visto en una publicidad en Facebook.

“¿Puedo bajar las sábanas?”

Al día siguiente se decidió a probar la app y grabó este sonido particular que parece llegar desde el más allá. A la mañana, la muchacha revisó el audio nocturno y se llevó una aterradora impresión cuando escuchó a la voz de hombre con acento de Londres.

“¿Puedo bajar las sábanas?”, expresaba el misterioso audio de la aplicación. Mientras tanto, la piba británica aseguró que estaba ella sola en su dormitorio durante la noche. “Tengo dos perros pequeños y mi hijo (de ocho años) dormía en su propia habitación”, describió al medio mencionado.

Joven de Reino Unido asustada por una voz paranormal.

Además, la joven aclaró y expresó: “La televisión no estaba encendida ni nada, así que estoy totalmente asustada”. Del mismo modo, se mostró muy segura de que esa jornada había cerrado todas las puertas de su casa antes de dormir y que la voz no venía de la calle.

“No sé si reírme o llorar, esto me asustó totalmente y me voy a dormir ahora con mucho miedo. Definitivamente es la voz de un hombre, es claro como el cristal; pero no hay alguien que pueda haber sido y no conozco a nadie con un acento del este de Londres”, insistió.

Otro dato no menor es que antes de finalizar el audio, se escucha al perrito “Alan”que empieza a ladrar como respuesta al sonido extraño. “Los escuché una y otra vez de nuevo, tratando de averiguar cómo ha sido recogido (por la aplicación)”, apuntó la piba.

En tanto, Ruby manifestó que no sabe si la “voz” se debe a una interferencia o un fallo en la aplicación. Además, tampoco encontró un caso parecido al suyo y la plataforma es considerada la “número uno” para monitorear el sueño.

Finalmente, no descartó que se haya tratado un “intruso” se le metió en la casa o que haya sido un fenómeno paranormal insólito. Por todo esto, también remarcó que va a comprar una cámara para su habitación y buscar aclarar el misterioso caso.