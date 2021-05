Hay personas que se dedican a viajar en el tiempo y traen noticias que pueden repercutir notablemente en el futuro de la raza humana o de la Tierra.

Esta vez, un hombre que dice venir de 2582, aseguró que tiene pruebas irrefutables sobre el futuro de nuestro planeta y que va a suceder algo que llamó la atención de los especialistas.

Hay un video editado que se viralizó a través de las redes sociales en el que cuenta como será todo y por qué La Tierra va a permanecer a oscuras durante 72 horas.

"A partir de las 00h00 UTC del 6 de junio de 2026, la Tierra entrará en tres días de oscuridad”, afirmó el sujeto, quien le sugirió al resto de los ciudadanos del mundo que durante esos días, se mantengan en sus hogares.

Viajero en el tiempo da la fecha exacta en la que ocurrirán 72 horas de oscuridad en La Tierra (Captura video)

Además, le pidió a la población que no use ningún tipo de iluminación artificial salvo velas e inclusive se refirió a las "luces de las pirámides".

Los internautas intercambiaron opiniones sobre este evento "apocalíptico" expuesto a la humidad y varios le restaron importancia, ya que varios de los adelantados por escrituras o por especialistas, nunca ocurrieron en estos tiempos.

Otra persona escribió: "No voy a mentir, lo puse en el calendario de mi teléfono sobre este Día del Juicio Final, PERO soy muy escéptico”. "Por favor, dígame que no es real. Le tengo miedo a la oscuridad y no tenemos velas. ¿Podemos usar televisores y teléfonos?", agregó.

"No es real, ha tenido varios videos que dicen que pasarían cosas que nunca sucedieron y eliminó los videos", refutó otro.