¡A CASA! Artemis II inició maniobras de retorno a la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno, una acción clave para ajustar con precisión el ángulo de reentrada de la cápsula Orión a la atmósfera de la Tierra.

El encendido de motores se produjo a las 8:03 hora del este de Estados Unidos, marcando el comienzo de la fase final de un viaje histórico que ya ha superado su paso por la órbita lunar.

Precisión en la reentrada atmosférica

La operación, denominada técnicamente como RTCB, consiste en un ajuste de propulsión diseñado para que la nave alcance el ángulo exacto necesario para un regreso seguro.

Según el control de misión ubicado en Estados Unidos, el procedimiento se ejecutó sin contratiempos.

Esta maniobra es la primera de tres intervenciones programadas para dirigir a los cuatro astronautas hacia su destino final. La cápsula abandonó oficialmente la esfera de influencia de la Luna tras haber orbitado el satélite el pasado lunes, consolidando los objetivos de observación de la cara oculta lunar.

Operativo de rescate en San Diego

La NASA informó que las condiciones meteorológicas actuales son favorables para el cierre de la misión este viernes.

Se espera que la cápsula Orión caiga en aguas del océano Pacífico, específicamente frente a las costas de San Diego, en California.

Para asegurar la recuperación de la tripulación y del módulo, la marina estadounidense ha dispuesto el despliegue del barco USS John Murtha. "La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro", explicaron fuentes técnicas sobre el procedimiento en curso.

Un paso hacia Marte

El éxito de esta etapa de Artemis II es fundamental para las aspiraciones de exploración profunda de la agencia espacial.

Los datos recolectados y la experiencia de la tripulación en el espacio profundo servirán de base para los próximos grandes proyectos de Estados Unidos.

Desde la institución consideran que los hallazgos de estos días "ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte".

Por ahora, la prioridad absoluta se centra en las dos correcciones de trayectoria restantes antes del impacto controlado en el mar.