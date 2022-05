Matt Paranormal es un investigador británico que registró en un video el momento en que Annie, una de las muñecas más poseídas en el mundo, empujó desde un estante a otro juguete llamado Emily porque según él "está celosa de compartir la atención" con su par.

En el video, que dura un minuto con 16 segundos, se observa como el investigador se encontraba en la sede de su trabajo, donde cuenta con todo tipo de elementos que estuvieron en contacto con seres diabólicos.

Según contó Matt a través de sus redes sociales se encontraba en la sede instalando luces nuevas y acomodando a "tres payasos que se balancean". En los primeros segundos del video se observa al investigador terminando de acomodar unas cosas para irse cuando es sorprendido por un elemento que cae al piso.

El investigador aclaró que la muñeca Emily salió volando de su puesto y terminó dándose un golpe contra la mesa, lo cual provocó que se rompiera el vidrio en el que se encontraba encerrada. Después de lo ocurrido, el hombre, de 34 años, revisó si en la habitación había alguna madera suelta que haya provocado la caída.

Emily es la nueva muñeca que Matt y su equipo están investigando. (Gentileza: The Mirror).

Sin embargo, la habitación se encontraba en perfectas condiciones y fue así como comenzó a suponer que a alguien no le habían gustado los cambios que hizo en el cuarto y se lo "hizo saber". A tal punto de que cree que la muñeca Annie está celosa porque comparte una jaula con Emily y no le gusta recibir menos atención.

"El contenedor de Emily se derrumbó como si la hubieran empujado. Tan pronto como sucedió, me quedé quieto y miré porque me sorprendió lo que acaba de suceder", contó el investigador a The Mirror y aseguró que fue "un momento nervioso y no podría creer lo que había sucedido".

Emily es una muñeca victoriana que es propiedad de Matt y su colega Sandra. Ambos creen que data del siglo XIX y están investigándola porque varias personas que estuvieron cerca de ella aseguraron tener "dolores de cabeza y palpitaciones".

Además, explicó que Emily "transmite una vibra muy triste" y que la encontraron en un mercado de pulgas; por lo tanto, no poseen antecedentes sobre su origen y sólo saben cuál es su nombre porque la voz de una niña fue captada a través de un portal espiritual.