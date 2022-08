Todos los días se difunden todo tipo de contenidos multimedia en las redes sociales. Los videos son los preferidos por excelencia de las personas y suelen abarcar todo tipo de temas.

En el último tiempo las situaciones paranormales se volvieron más habituales y gracias a que siempre tenemos un celular a mano, mucha gente puede llegar a captar lo que vivió en ese momento.

En esta oportunidad, lo que se robó la atención de los usuarios fue el momento terrorifico que vivió un hombre y que pudo captar en video con la cámara de su celular.

El hombre compartió el corto clip en TikTok y admitió que fue el peor susto de su vida. El hecho sucedió en plena madrugada y en su hogar.

Fue a las 3 de la mañana cuando el hombre subió a la azotea después de escuchar ruidos extraños y sospechar que algo andaba mal. Después de mostrar un paneo general y, de manera inexplicable, un rostro apareció entre las prendas de ropa que estaban colgadas.

Como era de esperarse, el video que grabó Diego aterrorizó a millones de personas en TikTok. Las imágenes dejan ver que todo ocurrió en una especie de vecindad en la azotea del edificio.

Con respiración entrecortada, el hombre revisó entre las prendas de ropa que estaban en el tendedero. Pero lo que sucedió lo dejo helado, un rostro con ojos totalmente negros, sin el resto del cuerpo, se apareció de la nada.

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales

Como era de esperarse, los usuarios se tomaron unos minutos para dejar sus comentarios bajo el video. Los comentarios en el video de terror en TikTok coinciden en un punto: “¿A quién se le ocurre subirse a la terraza en la madrugada?”.

Muchos admitieron sentir miedo tras ver el terrorifico rostro que aparece en el video. También estuvieron los convencidos de que es todo una mentira.

“Está buena tu edición”; “No puedo creer que sea verdad”; “Edición o no, me cagué”; “Se me puso la piel chinita con tu edición”, fueron algunos de los mensjes que dejaron en la plataforma china.

En fin, nadie puede chequear si la situación fue real o no, sin embargo, el video logró alcanzar a miles de usuarios que quedaron asustados tras ver aquel rostro.