Son 100 días sin rastros del paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que salió de su casa el último 30 de abril, en la localidad bonaerense de Pedro Luro, y quedó detenido en un control policial por violar la cuarentena dictada por el coronavirus.

Su madre, Cristina Castro, cree que, tras ese episodio, se lo dejó ir pero que, más tarde, volvió a ser interceptado por policías que lo subieron a una patrulla y nunca más se supo de él.

"Estoy esperando ese mensaje de él de cómo estás que nunca llega. Te da impotencia, te da bronca que pase tanto tiempo y tantas pruebas y que nadie vio nada", dijo el hermano mayor de Astudillo Castro, Alejandro.

Él participaba esta mañana junto a su madre de los rastrillajes que las fuerzas federales de seguridad llevaban adelante en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la Ruta Nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino.

Un vocero consultado dijo que participarán del rastrillaje integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Canes, del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Ademá estará presente el adiestrador Marcos Herrero, en representación de la querella, que realizará la inspección con los perros, Dueke y Yatel, y un colaborador que tendrá otro can, agregaron las fuentes.

"Estoy un poco agotada. Tengo esa sensación de querer llevarme a mi hijo hoy a casa, tenía esperanzas de buscar ayer y el fiscal me hizo perder veinticuatro, no termino de entender tantas trabas", dijo la madre Cristina Castro, que llegó al lugar para participar de la diligencia.

Y agregó: "Tengo que buscar a mi hijo y lo tengo que encontrar, mi corazón dice que falta poco", en diálogo con el canal Todo Noticias.

El lugar a inspeccionar está ubicado en cercanías de la Ruta Nacional 3, en una zona donde existen canales de riego, lo que hace necesaria la intervención de la Prefectura.

En el mismo sector y en los últimos días fueron hallados distintos elementos, entre ellos una mochila, zapatillas y prendas de vestir semienterradass y restos oseos que pertenencerían a un animal.

"Es doblemente importante estar acá, primero porque a poquitos metros es el lugar donde indican los testigos de la querella que Facundo es subido a un patrullero de la policía bonaerense y, en segundo lugar, el resultado del operativo realizado hace 48 horas que determinó la presencia de un posible buzo de Facundo", manifestó Peretto, abogado de la familia.

Un nuevo rastrillaje en la zona donde vieron por última vez a Facundo.

En ese sentido, añadió: "Cada operativo que emprendemos tiene que ver con la esperanza de encontrar a Facundo, cada día con menos esperanza de encontrarlo bien. Ya hace veinte días o un mes que Cristina (Castro) viene pidiendo el cuerpo de su hijo".

Un buzo que podría ser de Facundo

Al levantar de esos elementos, estuvieron presentes la mamá y uno de sus abogados, Luciano Peretto, quienes no descartaron que un buzo encontrado allí haya sido el que llevaba puesto el joven cuando desapareció.

Esos elementos serán sometidos a peritajes por orden del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.

"Estoy tratando de estar para apoyar a mi mamá, imaginate que te falte un hijo o un hermano de tu casa. Estoy tratando de estar para contener", explicó Alejandro, hermano de Facundo, al canal Todo Noticias.

Consultado sobre qué piensa que sucedió con su hermano, Alejandro expresó: "Yo pienso exactamente lo mismo que mi mamá. Son casi cien días que Facundo no aparece y son 120 kilómetros de ruta. No es que se fue a Jujuy, son pueblos chicos y nos conocemos todos, no puede ser que desaparezca".