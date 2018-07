Luego de 16 años, los nuevos fiscales a cargo de la investigación, Inés Domínguez y Andrés Quintana, junto con un médico legista y un grupo de peritos, realizaron la primera reconstrucción del crimen de María Marta García Belsunce (una policía hizo de ella), en el Country el Carmel en Pilar, con el objetivo de ver "las posibles formas en que la mataron".



Los cotejos de ADN de todos los imputados dieron negativo con respecto a las manchas halladas en la escena del crimen, aunque para los investigadores esto no "cambia nada". Para ellos se trató de un robo que culminó en un crimen y el acusado es Nicolás Pachelo, quien actualmente está detenido por una serie de robos en countries.



Se cronometraron las trayectorias que están en el expediente y se trató de ver en el lugar dónde estaban cada uno de los imputado al momento del crimen. También estuvieron en la casa donde se cometió el crimen.



En esta segunda investigación de la que fue absuelto el viudo, Carlos Carrascosa, (que abrió la puerta de la casa a los investigadores pero no participó del procedimiento) además de Pachelo está imputada su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo y cinco ex vigiladores del Carmel.



Para los fiscales, el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó y sorprendió dentro de su casa a ladrones a los que enfrentó y pudo haber lastimado antes de que la ejecutaran.