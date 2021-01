A poco de cumplirse 20 años del brutal femicidio, secuestro y violación de la adolescente de 15 años Natalia Melmann, por parte de efectivos de la Policía bonaerense, los padres, familiares y amigos harán este 4 de febrero una jornada homenaje, para recordar a la niña y para pedir una condena contra el cuarto acusado en el hecho, Ricardo Panadero.

En el comunicado que difundieron sus padres, los familiares invitan a que cualquier persona acompañe el pedido de justicia a través del posteo de una foto con un cartel bajo la consigna “20 años sin Nati", sumado a alguna otra reflexión personal sobre el tema.

En una entrevista con crónica.com.ar, el padre de Natalia, Gustavo Melmann, destacó que lo principal en el reclamo es que "se juzgue a Panadero de una vez por todas, que se investigue el quinto ADN o el quinto homicida en la causa de Natalia y también tener la posibilidad rendirle un homenaje a la vida de ella".

El 4 FEB serán 20 años SIN NATI



20 años de su secuestro, violación y femicidio x la policía bonaerense.

20 años de lucha y reclamo de justicia.

Haremos un HOMENAJE virtual y exigiremos justicia con perspectiva de género.

Como no podremos marchar, acompañanos x las redes

✊���� pic.twitter.com/1j96wianfz — Justicia x Nati (@NataliaMelmann) January 19, 2021

Asimismo, Melmann señaló que tanto la secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Provincia y el municipio de Miramar decidieron instalar un gigantesco cartel con la foto de Natalia, que tiene la consigna por la "Memoria, Verdad y Justicia" y un resumen del aberrante femicidio a manos de los policías de la provincia de Buenos Aires, que va a estar ubicada en la plaza de esa ciudad balnearia.

"Ella siempre está presente. Tengo los dos recuerdos. El de su niñez, el de toda su infancia y el de la atrocidad, la búsqueda y el de haber encontrado su cuerpo, después la aberración que hicieron con ella", rememoró el padre de Natalia.

Por otra parte, Melmann aseguró que guarda en su memoria el deseo de se hija, quien soñaba con ser obstetra, pero que no quería dar a luz, sino adoptar, porque decía que ya había "muchísimos chicos en el mundo sin padres".

En la charla con este medio, el padre supo relatar el corto trayecto de vida que llevó su hija, quien había sido delegada estudiantil y abanderada varias veces en la escuela y recordó los cafés que tomaba con ella en cada desayuno.

Gustavo Melmann, padre de Natalia.

Todas las mañanas se esmeraba por ser la mejor alumna y hacía un esfuerzo muy grande por eso", considero Melmann.

"En el contraste de todo eso está lo inhumano y lo patético de estos hombres, de cómo la asesinaron, la violaron y torturaron a Nati", recalcó el padre de la chica de 15 años, quien aseguró que tuvo que soportar cruzarse con los femicidas de su hija, quienes intermitentemente, durante estos 20 años, gozaron de varias salidas transitorias.

Por ese motivo, Melmann afirmó que siempre tuvo que "estar peleando con la justicia de Mar del Plata". "Siempre sostengo que estos hombres están vinculados a altos mandos de la corrupción policial de la zona", aseveró, con respecto a por qué los asesinos de su hija, los efectivos de la Policía bonaerense Gustavo "El Gallo" Fernández; Oscar Echenique; Ricardo Anselmini; Ricardo Suárez y Ricardo Panadero, lograron beneficiarse con tantas salidas de prisión e, incluso, con reducciones de penas considerables.

El cuarto acusado, Ricardo Panadero.

"El juicio está en la Suprema Corte. Ellos van a tratar de dilatarlo, lo lograron por 17 años y lo van a seguir prolongando. Por esto estamos reclamando", remarcó.