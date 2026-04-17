Caso Natalia Melmann: un ADN clave y la pelea para que un femicida no sea beneficiado

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann en Miramar, la Justicia se divide en dos frentes simultáneos: por un lado, el avance científico para identificar a un nuevo responsable y, por otro, el debate sobre la libertad de uno de los ya sentenciados.

En la Asesoría Pericial de La Plata, los peritos iniciarán este viernes el cotejo de un quinto perfil de ADN que fue detectado originalmente en la autopsia de 2001.

Esta muestra genética será comparada con el material extraído a siete efectivos de la Policía Bonaerense que prestaban servicio la madrugada en que la adolescente de 15 años fue secuestrada, violada y asesinada.

La lista de los uniformados bajo la lupa incluye nombres que pertenecían a distintos rangos de la fuerza al momento del crimen.

Para la familia de Natalia es la esperanza concreta de romper el pacto de silencio que protegió a los asesinos durante décadas. Cabe recordar que la autopsia reveló cinco perfiles genéticos, pero hasta el momento solo cuatro personas han sido condenadas por el ataque ocurrido el 4 de febrero de 2001.

Por otro lado, el Juez de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, encabezará una audiencia virtual para evaluar si le otorga mayores beneficios a Oscar Echenique. Se trata de uno de los policías condenados a reclusión perpetua por el rapto y asesinato de la menor.

A 24 años del crimen de su hija, los Melmann siguen exigiendo justicia ppor Natalia(Archivo).

Echenique actualmente goza de salidas transitorias de 12 horas, una vez al mes, para visitar a su hermana en la zona de Chapadmalal. Su defensa busca ahora ampliar ese margen, una posibilidad que genera un profundo rechazo en el entorno de la víctima, que exige que no se otorguen más libertades.

El derrotero judicial del caso Melmann fue largo. En 2002, tres policías, Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, fueron condenados a perpetua, junto a un civil que recibió 25 años. Recién en 2023 la justicia logró sentenciar al cuarto policía implicado, dejando pendiente la identidad del dueño del último rastro de ADN.

El femicidio

Natalia fue interceptada por una patota policial a la salida de un boliche, trasladada a una vivienda donde fue torturada y abusada, y finalmente asesinada.

Su cuerpo fue hallado cuatro días después en el Vivero Dunícola, una zona que, sospechosamente, ya había sido rastrillada por la misma fuerza policial involucrada en el hecho.

Bajo la conducción del fiscal Ramiro Anchou, la investigación intenta ahora cerrar el círculo de responsabilidades. La familia Melmann fue contundente en sus últimas declaraciones: "No los liberen más y busquen al quinto", sentenciaron.