Por el obispoEste mes de septiembre, más precisamente el día 16, se cumple el segundo aniversario del fallecimiento del grandioso exorcista,A los 91 años de edad nos dejaba luego de haber realizado su último Exorcismo precisamente el día mismo de su cumpleaños. Un Gladiador de Dios que no pensaba ni siquiera en su propio cumpleaños y no quería perder el tiempo en celebraciones, si ello lo privaba de liberar un alma más de las ataduras del diablo.Poco tiempo después de aquel día, se retiraba al descanso eterno y merecido. Yo tuve el honor de conocerlo y entrevistarme en privado con él en Roma en el año 2013 y lo considero un verdadero regalo de Dios.En cada palabra me dio una generosa enseñanza sin perder nunca el sentido del humor. Algo sorprendente en quien vivió en la trinchera de Dios, librando la gran batalla contra el enemigo de los cielos y sus huestes. Dedicaremos este mes a su homenaje con textos de su propia autoría.Precisamente en su trabajo titulado “El diablo- una investigación contemporánea”, de Editorial San Pablo, nos trae sencillos y claros conceptos que a continuación comenzaremos a compartir.Que quede claro que el Padre Amorth no daba relevancia al enemigo por encima de Dios, sino que aprovechaba toda ocasión para citar la Victoria de los Cielos y dar consejos basados en la Sagrada Escritura, tal y como lo hace en el libro citado antes que nada.Y la cita es de la Carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versos 10 al 12: “ En definitiva, cobrad fuerzas en el Poder Soberano del Señor. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra … los espíritus del mal que moran en los espacios celestes”.