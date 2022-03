Hace una semana, un hecho aberrante sacudía a la Ciudad de Buenos Aires. En plena tarde, en Palermo, a pocos metros de Plaza Serrano, seis jóvenes se turnaron para abusar sexualmente de una joven de 20 años en el interior de un vehículo.

Fue gracias a la intervención de una vecina que el horror terminó para la víctima y los efectivos policiales pudieron intervenir, arrestando a los acusados y requisando lo que había en el vehículo: envoltorios con marihuana y pastillas de LSD.

Los seis detenidos fueron identificados por la Policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24). El miércoles al mediodía, el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, los llamó a declarar, pero los seis se negaron a hacerlo.

Cuál es la situación de los detenidos por la violación grupal en Palermo

Hasta el viernes, cinco de los imputados tenían un defensor oficial y el restante manifestó que estaba en la búsqueda de uno particular. Pero, horas más tarde, todos eligieron ser defendidos por el letrado Jorge Alfonso quien recientemente llevó casos resonantes de acusados de abuso y femicidio.

Este lunes la situación volvió a cambiar y Alfonso se quedó solo con la defensa de Tomás Fabián Domínguez, quien cuando fue detenido se encontraba afuera del auto, se cree que "haciendo de campana". En el caso de que sea acusado de "abuso sexual simple", podría tener una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión, mientras tanto, ya elevaron el pedido de excarcelación.

“Si el ADN determina los roles de cada uno, no se le puede imputar a los seis la coautoría o la participación necesaria así como así. No hay tantos elementos de prueba para acreditar con un grado de certeza el tipo penal que se le imputa a cada uno. Hay cuatro que están situados adentro del auto. Lo que va a determinar qué ocurrió allí es el ADN. No se puede involucrar a los que están afuera”, aseguró el abogado.

.

Por su parte, Hugo Figueroa, abogado de la víctima, aseguró que no piensa que se apruebe el pedido. “Entiendo que no va a ser procedente esta excarcelación porque desde el punto de vista de esta querella son partícipes necesarios los seis. Hay muchas cuestiones que hoy integran la causa, que explican cómo cada uno cumplió un rol en esta cuestión”, sentenció el letrado.

Por otra parte, Franco Jesús Lykan, también tiene defensor particular, mientras que los otros cuatro volvieron a tener defensores oficiales.