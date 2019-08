Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, aseguró que sería "una sorpresa" que el endoscopista Diego Bialolenkier cuente "qué pasó realmente en el momento en el que se lesiona el esófago" de la periodista fallecida el 6 de febrero de 2018.

El viernes se leerán los alegatos y comenzará con el abogado Pirota, que tiene previsto pedir penas para los dos imputados médicos, acusados del delito de "homicidio culposo" que prevé una pena máxima de hasta 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer la profesión.

Luego le tocará a la fiscalía y a las dos defensas, tras lo cual se prevé que el juez Javier Anzóategui, del Tribunal Oral Criminal 8, disponga cuarto intermedio, últimas palabras y finalmente veredicto.

"La sorpresa sería si él se sienta y nos cuenta qué pasó realmente en el momento en el que lesiona el esófago de Débora. O que diga 'Yo no lo advertí, no me di cuenta que ha pasado acá, pero fui yo quien lesionó", agregó el profesional.

Antes de ingresar a dar su alegato en los Tribunales de la calle Talcahuano al 500, Pirota señaló acerca del endoscopista que: "Como su declaración anterior fue muy acotada, siempre sostuvo que no hizo nada malo y que no tuvo conocimiento de la lesión, suponemos que hoy va a decir lo mismo. Igual si declara o no declara, con todas las pruebas del expediente, es irrelevante".

"Ya a esta altura con todo lo que se sabe en la causa y con todos los testimonios y sobre todo del informe de la autopsia y de los peritos de la Corte ya conocemos qué pasó, ya sabemos qué es lo que hizo", sentenció el letrado.