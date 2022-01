Se negó a declarar y continuará detenida la abuela acusada de asesinar a su nieta de tres meses en una casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora. La autopsia estabeció que la beba fue estrangulada. Los vecinos quisieron linchar a la mujer.



Bettina Paola Fabro, de 51 años, quien se negó a declarar hoy ante la fiscal Marcela Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de Lomas de Zamora.

.

Quedará detenida acusada del homicidio agravado de su nieta, Ana María Patiño Fabro, de tres meses.



La mamá de la beba, una adolescente de 17 años, también quedó detenida por los delitos de "abandonó de persona y lesiones". Está a disposición de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.



Todo ocurrió el sábado, cuando la sospechosa llevó a la víctima hasta el hospital Finochietto, de Lomas de Zamora, donde la beba ingresó muerta.



Los médicos constataron que la víctima presentaba lesiones en el rostro y en el cuello compatibles con un mecanismo de asfixia. Los médicos hicieron la denuncia.



La fiscal dispuso la aprehensión de la abuela de la víctima, de 51 años, quien quedó acusada del delito de "homicidio agravado".



Sebastiana Ferreira, propietaria de la casa donde alquilaban una pieza las dos mujeres con dos menores, dijo que la relación entre madre e hija era conflictiva.Que todo el tiempo se escuchaba el llanto de dos bebés. La adolescente tiene otro hijo de un año y medio.



"Me dijo que la nena se ahogó y que la iba a llevar al hospital. Cuando la vi me dijo ´se me murió la bebé´. Me dijo que estaba ahí en la casa. Le dije que me lo traiga para llevarla al hospital y tardó", recordó la mujer.



Vivían hace siete meses en el lugar. La vecina dijo que el jueves de la semana pasada fue la última vez que vio a la madre de los chicos,







.