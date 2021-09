Insultos y una profunda indignación fue lo que despertó la lectura del fallo del jurado popular que se hizo este viernes por la tarde en las afueras del teatro Auditorium para declarar la inocencia de Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) en la causa por el abuso sexual que denunció una adolescente en el camping El Durazno de Miramar en enero de 2019.

Los tres fueron declarados "no culpables" luego de cuatro jornadas de juicio en Mar del Plata. Una vez que los parlantes confirmaron la "no culpabilidad" de los jóvenes, los integrantes de organizaciones sociales que se acercaron al complejo provincial para acompañar a la familia no tardaron en manifestar su malestar por la decisión de las doce personas que analizaron el caso.

"Hijos de puta" y "cómplices del orto" fueron algunos de los insultos que se pudieron escuchar, y que también expusieron el dolor de los familiares de la menor. Por el momento, se desconocen los motivos que derivaron en la polémica sentencia, que tiene carácter inapelable.

En un primer momento, la lectura del tribunal había dado por culpable a uno de los acusados, pero pronto se rectificó. A pesar del evidente malestar de la sentencia, en las inmediaciones del Complejo Provincial de las Artes no se registraron incidentes ni grandes disturbios.

Para ello también se había desplegado una importante columna policial para contener desmanes. Se espera que en las próximas horas se conozcan los fundamentos del dictamen, que claramente se contrapone con la postura acusatoria que mantuvo desde el primer momento el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado, representado por Maximiliano Orsini.

El alegato de los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro abrió la audiencia final del debate oral que se desarrolló desde el último martes en el teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Los representantes del Ministerio Público insistieron en la responsabilidad de los tres acusados en el "abuso sexual con acceso carnal agravado" de la joven, que en ese momento tenía 14 años.

Por parte de los acusados, sólo Lucas Pitman prestó declaración durante el debate oral, sin responder preguntas, y en el cierre de la audiencia del jueves reconoció haber tenido relaciones con la víctima, pero aseguró que se trató de un acto "consentido".