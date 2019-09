Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Hotel Bauen, el colectivo Actrices Argentinas denunció un nuevo caso de acoso sexual y maltrato laboral.



Allí, tomó la palabra la reconocida actriz Laura Azcurra quien dijo: "Convocamos para dar un mensaje urgente a la sociedad y a los espacios de decisión política".



Tal como informaron, la acusación fue apoyado por diversas organizaciones feministas y transfeministas, autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas, músicas, trabajadoras de centros culturales y organizaciones por los derechos humanos..



A continuación su colega, Jazmín Stuart: añadió: "Estamos aquí para decir basta. No podemos desoir las voces que deben soportar el acoso sexual".

Por su parte, Anabel Cherubito sostuvo: "Anahí de la Fuente sufrió acoso en el San Martín. Cuando la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo como a nuestra compañera".



En esta línea, Cecilia Roth advirtió que: "El sistema judicial sigue siendo indiferente. Y las víctimas siguen padeciendo las secuelas de los malos tratos y el desempleo".



Más tarde, volvió Azcurra para indicar: "El sistema debe reinventarse de raíz. Debe aplicarse un protocolo de género en cada ámbito".

Además, la propia Thelma Fardín, quién realizó la primera denuncia de este organismo contra Juan Darthés subrayó: "Exigimos la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas. Vayamos juntes, no nos callamos más".



Luego, el colectivo en la voz de Azcurra recordó: "Dedicamos esta conferencia a Cinthia Choque, agente de tránsito que tenía 28 años, atropellada en vía pública en pleno cumplimiento de su trabajo. Basta de trabajo precarizado y contratos basura".

En tanto y ante una de las tres consultas que la prensa pudo hacer, Anahí de la Fuente, la propia víctima de este hecho sostuvo: "El denunciado ya fue anunciado anteriormente en otros medios, la idea es no darle más protagonismo. No hay nada más que aclarar". En consecuencia, la persona a la que hacen referencia sería Diego Pimentel, ahora ex director del Centro Cultural San Martín quien cumplía funciones al momentos de los hechos y que ya tiene una causa que próximamente "irá a juicio oral", indicó el colectivo.

"Me quedé sin trabajo y sigo sin trabajo. Es de público conocimiento que renunció esta persona denunciada. Hay más denunciantes y testigos que sufrieron lo mismo", añadió.



Por último, de la Fuente respondió: "Las actrices se acercaron a mí a partir de una nota. Todo este colectivo de guerreras me acompañaron hasta hoy y van a seguir acompañándome. No voy a permitir que me vuelvan a hacer daño" .