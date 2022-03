Los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete imputados vinculados al entorno de Diego Armando Maradona fueron citados a declaración indagatoria por una fiscal de La Plata que los acusa de haber manipulado psicológicamente al fallecido astro del fútbol y de haberle suministrado “alcohol, fármacos y marihuana” para apropiarse de sus bienes y sus marcas para su provecho económico.



Morla y Stinfale, exapoderados y abogados de Maradona, están identificados en esta causa como “organizadores del plan”.

La convocatoria a indagatorias alcanza también a Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando “Charly” Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).

Se trata de una causa porque lleva adelante



Las fechas fijadas por la fiscalía para las indagatorias son: Matías Morla, 22 de marzo; Stinfale, 23 de marzo; Pomargo, 29 de marzo; Vanesa Morla, 30 de marzo; Trimarchi, 31 de marzo; Garmendia, 5 de abril; Ibáñez, 6 de abril; Ceci, 7 de abril; y Iampolsky, 12 de abril.