Luego de ser condenado, el cirujano plástico Aníbal Lotocki que había sido denunciado por cuatro mujeres del medio, quienes lo acusaron de haberles causado lesiones graves, rompió el silencio y aclaró la situación judicial en la que se encuentra.

A través de sus redes sociales, el médico grabó un video el domingo pasado en el que él mismo explica su situación procesal, tras las denuncias realizadas por Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Según cuenta, la agresividad que reciben sus pacientes actuales, y él, fue la causa que lo impulsó a tomar tal iniciativa.

Qué dijo Aníbal Lotocki de su condena

"Me di cuenta que no aclaré nada después del juicio que se me hizo el año pasado. No aclaré nada de que se trató porque fui condenado, entonces todo el mundo cree que la condena es por una cosa, cuando en realidad es por otra", comienza diciendo en un video que publicó en el feed de su Instagram.

"Primero voy a aclarar que a mí se me acusó de causarle lesiones graves a cuatro denunciantes por colocarles un producto prohibido, tóxico, no permitido, que le produjo enfermedades graves irreversibles. Para sorpresa de todos, esto fue descartado. Nadie lo conoce y siguen repitiendo lo que se viene diciendo en la televisión hace seis años, a pesar que el fallo judicial es bien claro, que dice que el producto estaba permitido, no es tóxico, se utiliza en todo el mundo, y se sigue utilizando. Y hay una resolución de la Anmat clarísima, que la pueden buscar que dice que el producto está permitido, no es un producto prohibido", sentenció.

"Esto fue descartado en el juicio. Seis meses de debate para llegar a esa conclusión, de una resolución que está en el Anmat", siguió.

En ese sentido, expresó: "Las enfermedades que dicen que yo le provoqué también fueron descartadas. Hubo una junta médica que dictaminaron que las enfermedades no tienen nada que ver con el procedimiento que yo les hice, son independientes. Osea que también fue descartado esto en el juicio". Y reiteró: "Yo no fui condenado por eso".

A continuación, Lotocki destacó que fue condenado por "una falta administrativa". "Para ser claro, cada paciente que se va a operar tiene que firmar un consentimiento informado donde se deben colocar todos los efectos colaterales posibles que pueden aparecer. El juez consideró que yo debería haber puesto en el consentimiento que este producto podía producir granulona, la condena es por eso. No es de cumplimiento efectivo porque está en revisión", profundizó.



Preocupación por el estado de salud de Silvina Luna

El miércoles pasado Silvina Luna fue internada en el Hospital Italiano por una inesperada complicación de salud, según contó la panelista Paula Varela en Socios del espectáculo (El Trece).

La modelo había disfrutado de una escapada con amigos donde pasearon en un barco, y según explicaron, se lastimó. Esta herida resultó en una infección provocada por una bacteria que derivó en su internación.

"La compensaron para atacar la infección, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado", contó Varela.

Cabe recordar que Silvina dejó el reality del que participaba por problemas de salud, y allí había explicado que aún arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki, por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.