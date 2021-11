Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene de 5 años asesinado a golpes por su madre en Santa Rosa, habló con Crónica HD y contó el calvario que vivió al intentar quedarse con la custodia de su nieto "Antes de dártelo a vos lo mato", le dijo años atrás la mujer a modo de amenaza. Y Trágicamente cumplió con su palabra el pasado viernes por la noche.

"Esto es inentendible, hermano, no se puede entender como una persona mata a su propio hijo a golpes. Esto no tiene explicación para nosotros", dijo Dupuy entre lágrima.

De acuerdo a la autopsia, el niño falleció debido a "politraumatismos varios". "Tenía desde mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo...algo pocas veces visto", reveló una persona con acceso al expediente al Diario de La Pampa.

Según relató su abuelo, el infierno comenzó hace tres años, cuando su hijo y la medre del nene, Magdalena Espósito Valenti, se separaron. "Viene a General Pico y nos lo deja porque no lo puede mantener y ella se va a Santa Rosa con otra pareja, otra mujer".

"Antes que se cumplieran los dos años, dijo que estaba con una mejor situación económica y pidió su custodia. Yo les dije que no me lo sacaran, que algo iba a pasar. Me lo trajeron muerto", subrayó

"Nunca fuimos escuchados, jamás. Cuando ella se deshizo del nene, cuando se lo dio a mi hijor mayor me dijo: ''Antes de dártelo a vos lo mato'", contó Ramón, quien hizo varias exposiciones ante las Justicia por los golpes que tenía el niño cada vez que lo veía.

"La familia de ella sabía todo lo que pasada y no hicieron nada, la policía no hizo nada, tenía muchas denuncias. No entiendo porque la Justicia anda tan mal", afirmó y rogó: "Cambien algo, por favor que no haya otro Lucio".

También indicó que en último tiempo hasta le pagaron a madre para que les permitiera hablar con el niño por videollamadas: "Le teníamos que pagar 3 mil pesos para poder verlo por Zoom".

Cynthia Dupuy, la tía de Lucio, también participó de la entrevista y compartió su frustación y tristesa por al tragedia que está viviendo la familia: "Siento impotencia porque parece que no hicimos lo suficiente para tener a Lucio acá".

Según contó, la última vez que vio a su sobrino fue hace alrededor de 6 meses, cuando lo visitó: "Estuve con él en la pieza. Lo sentí con miedo. Cada vez que le preguntaba algo, miraba para atrás para ver si podía contar".

Marchas para pedir justicia por Lucio

Ete domingo, a partir de las 18:00 horas. habrá dos movilizaciones: convocada en la Plaza San Martín de General Pico y otra también en la Plaza San Martín, pero de Santa Rosa. Además, mañana al mediodía marcharán hacia los tribunales de General Pico

Las acusadas del crimen: Magdalena "Magui" Espósito Valenti, de 24 años de edad, la madre del pequeño, y Abigail Páez, de 27, actual pareja de Espósito Valenti, fueron detenidas con prisión preventiva e imputadas por homicidio. Hasta el momento, ambas se negaron a declarar

"Es probable que con nuevas pruebas que surjan de la investigación la calificación del delito sea más grave", adelantó a El Diario de Santa Rosa la fiscal del caso, Verónica Ferrero.

Tras conocerse el caso, comenzaron a circular en las redes sociales fotos de ambas mujeres, fotografías del niño lastimado y hasta el chat de WhatsApp de una vecina que fue testigo de los reiterados maltratos que sufría el niño.