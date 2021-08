El cuerpo de Ayelén Delgado, de 26 años, fue encontrado colgado de un árbol frente a la casa de su novio, en la localidad de Llavallol, en Lomas de Zamora. A más de un mes de ese día, su familia pidió que la causa no sea cerrada como suicidio y que pase a una fiscalía especializada en género. Están convencidos que detrás de la muerte de la chica existe una trama de violencias por parte de su pareja que la llevó a tomar esa drástica decisión.

La familia de Ayelén aseguró que la relación de la joven con su novio estuvo atravesada por la violencia física, verbal, psicológica y económica durante cinco años. Eso la llevó a publicar un último posteo en Instagram, en que acusó al muchacho de haberla obligado a abortar y por un accidente de tránsito que ambos sufrieron y dejó secuelas en ella.

"Estoy tan triste que no puedo ni pensar, cómo me lastimo este chabón. Me obligó a abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener. Me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él y lo que menos quería era que él se sintiera atado a mí", escribió la chica en su cuenta personal, en la que también mencionó una estafa económica, maltrato y un accidente en moto: "Ni siquiera en navidad vino a verme mientras yo estaba en una silla de ruedas en rehabilitación".

En su casa, por otro lado, Ayelén dejó una desgarradora nota: “Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”.

La nota que dejó Ayelén Delgado en su casa.

"Desconfío absolutamente de todo", afirmó Laura, mamá de la joven. "Me vinieron a buscar a casa diciéndome que mi hija había muerto, pero ella había dejado los documentos en casa, no sé cómo la identificaron. Durante horas pregunté dónde estaba la familia del novio, ya que el cuerpo de ella estaba frente a la puerta. Nadie me respondió y no apareció ni él ni su familia", aseguró la mujer, según consignó Clarín.

A esto sumó que pasaron horas hasta que la Policía retiraron el cuerpo y que la escena no fue cuidada. "Sentí mucho destrato, nada de contención, como si se tratara de una infracción de tránsito. Me pedían ir a la comisaría pero yo quería quedarme hasta que se la llevaran. Luego no me dieron ninguna explicación y durante días no supe nada del novio", detalló la mamá, que reconstruyó por sus propios medios las horas previas al suicidio de su hija.

Sin embargo, aún hay incertidumbres sobre varias horas en las que Laura no sabe qué pasó. "No nos brindaron la totalidad de las cámaras de seguridad, no sabemos con quién estuvo, ni si efectivamente pasó todo lo que se supone que pasó", planteó la mujer.

Lo que resta ahora es el peritaje a teléfonos celulares de la chica, al tiempo que aguardaban novedades para el paso de la causa a otra fiscalía que profundice en la investigación.

Además, la familia de Ayelén exigió que citen a declarar a la pareja como testigo. "Él la hostigaba, no la dejaba salir, le rompía los celulares. Leí las últimas conversaciones que tuvieron y la agresión era continua, los insultos y las acusaciones", relató la mamá.