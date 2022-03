Un ladrón robó una tira de asado de una parrilla mientras el cocinero estaba dentro de su casa con los invitados a la cena. El insólito asalto ocurrió en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y quedó filmado por las cámaras de seguridad.

En esas imágenes registradas en la noche del martes puede verse al delincuente aproximándose a la parrilla para robar el pedazo de carne, pero sonó la alarma y se alejó. Sin embargo, volvió y logró llevarse la tira de asado.

"Mi cuñado es el albañil que está trabajando en mi casa, y al final del día le dije que se quedara a comer", contó Carlos, el dueño de la vivienda.

Y continuó: "La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene censor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos, y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5000".