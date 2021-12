"Nunca pensé que ella era capaz de hacer algo así", dijo Sofía, conmocionada por enterarse del brutal asesinato de su papá Juan Manuel Lozada Castro, de 43 años. Ella había alertado a su tío Roberto Lozada Castro que la víctima no respondía llamados desde Nochebuena y decidieron ir a buscarlo en su casa en el partido bonaerense de Berazategui. En el patio vieron un pozo cubierto con cal, ldonde hallaron el cuerpo más tarde. Fue la pareja Eleonor Melina Herrera, de 39, quien confesó el crimen. "Ella tuvo cómplices", dijo la hija a Crónica HD.

El conmocionante episodio fue descubierto este martes en una casa situada en calle 5 entre 108 y 108 A, en ese municipio al sur del conurbano bonaerense, a donde acudió la policía tras el llamado de los familiares de Lozada Castro, ya que su pareja se mostraba reticente a dejarlos entrar a la vivienda y a denunciar la desaparición de su concubino.

Ante esa situación, la fiscal Silvia Borrone, de la Unidad Funcional de Instrucción 4 descentralizada en Berazategui, dispuso un allanamiento en urgencia en la propiedad. Al mismo tiempo, el personal policial demoró Herrera, que confesó llorando en la comisaría que había matado al marido y lo había enterrado en su casa.