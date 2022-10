Se conocieron imágenes sobre el crimen de Ricardo Gómez, el dirigente de Argentino de Merlo que habría sido asesinado por los familiares de Giuliana Gómez, la joven jugadora del mismo club que falleció en un accidente vehicular, en el cual el conductor del auto era el mencionado miembro de la institución.

En el video se puede ver como lo golpean con un tubo de oxígeno, en una presunta venganza de la familia de la futbolista contra Ricardo Gómez. "Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando", sostuvo el hijo del dirigente muerto.

"No tenía ninguna enfermedad. Siempre manejó, siempre le gustó la ruta. Algunos familiares quedaron detenidos y por una cuestión humanitaria los liberaron para que pudieran ir al funeral de su hija. Hoy están libres", afirmó el joven mencionado, en diálogo con TN.

En los peritajes se logró determinar que la víctima presentaba un serio traumatismo de cráneo, una hematoma en la región del cerebelo, lesiones en el brazo y en la pierna derecha, traumatismos en el ojo derecho y en el hemitórax izquierdo.

Por su parte, el accidente donde falleció Giuliana se produjo cuando López guiaba un Nissan Versa, dominio AC451XP, y al perder el control de ese rodado, volcó en el carril Rosario - Buenos Aires de la Ruta Nacional 9 y a la altura del kilómetro 128.

Respecto a cómo fue el accidente, el hijo de Ricardo Gómez señaló: "Cuando volvieron a la ruta, en un tramo había una arboleda que frenó el viento. Él se confió y cuando salió de la arboleda fue cuando perdió la estabilidad del auto por una ráfaga del viento muy fuerte".