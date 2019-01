Fueron atacadas en el barrio Parque Alvear. (Captura)

Dos hermanas de 8 y 14 años fueron asaltadas por dos motochorrosque les robaron las mochilas y un teléfono celular cuando caminaban desde su hasta hasta la colonia de vacaciones a la que asisten en el municipio bonaerense de José C. Paz, informaron este miércoles fuentes policiales.

El violento hechó quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El archivo muestra cómo las dos menores caminaban por una calle de la localidad cuando fueron soprendidas por dos delincuentes que circulaban a bordo de una moto.

Nenas iban a una colonia y fueron asaltadas por motochorros en José C. Paz. pic.twitter.com/k4TPktlzNG — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 23 de enero de 2019

La madre de las niñas, María, contó que se enteró del robo a raíz del llamado de una vecina, que las vio llegar a la casa "asustadas y llorando".



"Yo estaba trabajando y me avisa una vecina que vio en un video de su cámara de seguridad de la casa cuando dos ladrones en moto las estaban asaltando. Salí corriendo hacia mi casa y la nena mas grande me dijo que le habían robado el celular", contó.



"Mi hija me dijo 'pensé que se llevaban a mi hermana', aunque finalmente lo que se llevaron fue la mochila y un teléfono celular", explicó la mujer.



El robo ocurrió el martes a las 15.30 en el barrio Parque Alvear, de José C. Paz en el límite con Tortuguitas. A raíz del hecho, vecinos de la zona se reunieron para reclamar mayor seguridad debido a la cantidad de robos registrados en la zona.