Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, confirmó hoy que la vicepresidenta se presentará como querellante en la causa que investiga el intento de magnicidio del que fue víctima el jueves pasado, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de "negligencia y encubrimiento agravado".

Además, y frente a la gran escalada de violencia, Fernando André Sabag Montiel, el hombre detenido por el ataque, será acusado por "intento al magnicidio por odio".

El letrado explicó qué, una vez que la querella sea firmada por la exmandataria este lunes, se trasladará a Comodoro Py para pedir "explicación de la negligencia" con respecto al celular del atacante, que terminó bloqueado en uno de los intentos por extraer información por parte de la Policía Federal, poniendo en riesgo pruebas fundamentales para la causa.

" En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación, incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado", apuntó Dalbón, que aclaró que en su opinión se trataría de "negligencia y encubrimiento agravado".

Hasta el momento, las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel.

"Vamos a entrar en la querella mañana con un técnico para tratar de analizar si se pueden recuperar esos datos", expresó el abogado, quien además señaló que "todos los que tocaron el celular tendrán consecuencias.

Es gravísima la responsabilidad de la Jueza, el Fiscal y los que manipularon el celular del imputado.

De confirmarse la información de algunos periodistas, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo “error” judicial, y/o posible encubrimiento agravado. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 4, 2022

" Es rarísimo que en un hecho de tanta envergadura con tan poco cuidado se haya tratado a un celular, que es lo que habla. Imagino que va a tener una solución y, si no la tiene, tendrá consecuencias para aquellos que estuvieron en la investigación preliminar de la Justicia", por "incumplimiento del deber de funcionario público y mal desempeño en funciones".



"Es increíble que cuando Cristina (Kirchner) es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso las pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen", agregó el letrado.





Dalbón recordó en este sentido las amenazas de muerte que había sufrido Cristina Kirchner durante una protesta realizada frente al Instituto Patria y también las pegatinas en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires aparecidas en abril último, con carteles con la cara de la vicepresidenta y las frases " Asesina", " Culpable de 35.000 muertes" y " Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas", además de un código QR que lleva a una página que dice " Pronto todos sabrán lo que hiciste".

Sobre esto último, el abogado de Cristina Kirchner sentenció: "Es decir que a Cristina le pueden decir que la van a matar, yegua, ladrona, asesina, la pueden amenazar en la puerta del Instituto Patria, en la puerta de su casa, le pueden decir lo que quieran en cualquier canal de televisión o cualquier periodista, cualquier persona puede insultarla... Bueno, eso se terminó".

" Ya no va a ser más gratuito porque esa escalada de odio finalizó, sin lugar a dudas, con un odiador que fue capaz de conseguir un arma, con alevosía y premeditación, ir a un lugar donde había gente que la quería a Cristina y bajo esa sorpresa, sacar el arma y a 50 centímetros de su cabeza, dispararla. Estamos con Cristina viva de casualidad y gracias a Dios, los que somos creyentes".

Ambas causas siguen su curso en la Justicia y la vicepresidenta es parte de la querella, con el patrocinio de Dalbón.



En esta línea, consideró "de suma importancia" que la exmandataria se presente como querellante en la investigación contra Sabag Montiel porque, dijo, "de esa manera puede tener acceso a la causa, sugerir prueba, solicitar nuevas detenciones, ofrecer peritos de parte y estar a las resultas del proceso con posibilidad de apelar resoluciones que le causen gravamen".



"En mi opinión va a haber más (imputados) porque entiendo que no actuó solo", apuntó el abogado sobre el imputado.