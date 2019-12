Después de dos años y 20 días en prisión, la jueza de Avellaneda, Brenda Madrid, ordenó la liberación de los barras de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, Roberto "el polaco" Petrov, Ítalo Romero, Damián Lagaronne y al ex directivo Noray Nakis porque consideró que, al haberse elevado a juicio la primera parte del expediente y del tiempo detenidos, correspondía liberarlos.

Cabe recordar que todos están acusados de integrar una asociación ilícita, que a Petrov y Nakis se les imputa también tenencia ilegal de arma de guerra y a éste último y a Alvarez, se les reprocha, además, coacción agravada "por compeler a una persona a hacer abandono de su lugar de trabajo".

Noray Nakis, en el momento de su detención.



Para justificar su decisión, Madrid citó a la Corte provincial, que recomendó "reiterar una vez más el uso racional de la prisión preventiva" y el "uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria", o bien "sistema de monitoreo electrónico", con tobillera.

La jueza argumentó que "un proceso que persiste ilimitadamente en el tiempo no es un juicio justo" ya que todo imputado tiene derecho a que "su situación procesal sea resuelta en un tiempo oportuno y a no ser mantenido indefinidamente en un estado de incertidumbre". Ordenó que los ahora excarcelados deberán

presentarse ante el juzgado cuando se los requiera, "fijar residencia, no ausentarse de la misma por más de 24 horas sin conocimiento ni autorización judicial previa" y, en el caso de necesitar un período más prolongado, explicar fehacientemente las causas.

Para asegurarse de que los liberados cumplirán con sus compromisos judiciales, Madrid sostuvo: "estimo adecuado imponer una caución (fianza) de tipo juratorio, dado que es de presumir que no faltarán a su promesa de presentarse siempre que sean llamados".