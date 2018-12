Las dos mujeres estaban atrapadas en el balcón del inmueble intentando escapar del fuego. Como respuesta a una alarma irradiada por el 911 de la Policía de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Saavedra y de la Estación V de Bomberos de la Ciudad fueron desplazados hasta un edificio ubicado en la calle Miller al 4400 en Saavedra.



Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con una gran cantidad de fuego y humo saliendo desde un departamento ubicado en el séptimo piso, divisando en el balcón a dos mujeres que pedían auxilio.



Inmediatamente, parte del equipo de Bomberos de la Ciudad desplegó dos líneas hidrantes y comenzó a combatir las llamas, mientras que otro grupo subió a toda prisa hasta el piso donde se había desencadenado el foco ígneo, pudiendo rescatar del balcón a la madre y su hija, quienes fueron asistidas por personal del SAME, con cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, siendo trasladadas al Hospital Pirovano.



Además, otras seis personas de los departamentos del octavo piso que pudieron auto evacuarse antes de que llegaran las dotaciones, sufrieron intoxicación por la inhalación de humo, por lo que fueron atendidas por médicos del SAME.



Asimismo, y como consecuencia de las tareas de evacuación, tres efectivos de la Policía de la Ciudad tuvieron complicaciones respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono y fueron trasladados al Hospital Zubizarreta.



Luego de más de una hora de trabajo ininterrumpido, los agentes de Bomberos de la Ciudad lograron extinguir el incendio, tras ello el personal de la Guardia de Auxilio, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad, ingresó al inmueble para realizar las inspecciones estructurales, las cuales confirmaron que no había peligro de derrumbe.