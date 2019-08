Siete efectivos de la Policía de San Juan fueron detenidos acusados de cometer apremios ilegales contra un joven, que fue detenido el 20 de junio pasado en el departamento de Pocito. Se trata de cinco policías que estaban de guardia aquella noche en la seccional 7ma. y otros dos efectivos del Comando Sur que patrullaban la zona donde detuvieron al joven agredido.

El caso fue denunciado por Mauricio Ontiveros (25), quien relató que en la noche del 20 de junio circulaba con su auto rumbo a su casa, después de haber llevado a un amigo y fue interceptado por un patrullarlo. El denunciante le dijo a la justicia que le faltaba la Revisión Técnica Vehicular y la Tarjeta Verde, y que lo llevaron "esposado" hasta la comisaría séptima.

Según el relato de Ontiveros, él se negó a firmar el acta de infracción y por eso empezaron a pegarle. "Uno me tenía desde atrás y otro policía me pegaba y me decía que tenía que firmar", contó. La denuncia que fue presentada por el joven al día siguiente de su liberación, derivó en que el juez Pablo Flores del Segundo Juzgado de Instrucción de San Juan ordenara la detención de un oficial subinspector, dos cabos y dos agentes que estaban de guardia en la seccional 7ma. y otro cabo y un agente del Comando Sur.

Según dijo el responsable de la Dirección de Investigaciones de la Subsecretaria de Control de Gestión, Horacio Lucero, "las detenciones se ordenaron a partir de que el jefe de la comisaría entregó los videos de las cámaras de seguridad de la dependencia".

El funcionario especificó que "en las filmaciones se puede observar cómo los efectivos agreden al ciudadano en un pasillo y luego dentro del calabozo donde fue alojado". Lucero indicó que a los miembros de la policía involucrados en este hecho, "además de quedar suspendidos también se les han iniciado un sumario administrativo y están presos en la Central de Policía".