Una violenta secuencia que tuvo ciertas similitudes con la muerte de George Floyd en Minneapolis, hecho que desató una ola de protestas en Estados Unidos, se vivió este fin de semana en la localidad bonaerense de Madariaga, ubicada a 30 kilómetros de Pinamar. Según se dio a conocer, tres efectivos policiales tiraron al piso a un camionero y le pegaron rodillazos en la cara, mientras su esposa gritaba desesperada.

El hecho tuvo lugar durante la tarde del domingo, cuando Fabián Andina, un camionero de la ciudad de Madariaga fue a cargar nafta. Según consignó Central de Madariaga, en el camino sin querer pisó un cono de un operativo de control y un patrullero lo siguió hasta una estación de servicio para pedirle el permiso de circulación.

Salvaje ataque a Andina (Gentileza Centro de Noticias Madariaga).

Una vez allí, tras presentar la documentación del vehículo, Andina les explicó a los policías que había olvidado la autorización en un galpón, y así fue como regresó al lugar escoltado por los efectivos. Minutos después, en el camino, Andino se subió a un cantero y esquivó otro operativo policial que le impedía el paso.

Provocación policial

Al llegar al galpón, Andina y su esposa se bajaron del camión y se desató la furia policial. "El mismo policía me decía: pegáme, pegáme que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago. Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí".

"No me pegues. Por favor, no me pegues", gritó el trabajador mientras uno de los tres agentes que lo esposaron le aplastaba la cabeza contra el piso.

¿Habrá sanción para los uniformados? (Captura de video).

El video fue grabado por la esposa del camionero que, desesperada por la escena, llamó a su hijo para pedirle ayuda. "Nacho vení rápido al galpón. Le están pegando a tu papá", le dijo Raquel mientras Fabián le suplicaba que registrara el abuso policial. "¡Filmalo, Raquel! ¡Filmalo!".

Minutos más tarde, el cruel exceso terminó con el hombre en el Hospital de Madariaga con un cuadro de hipertensión arterial, golpes en todo el cuerpo y desprendimiento de retina. Según trascendió, iniciarán acciones legales contra los agentes que participaron del hecho.