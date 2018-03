Según fuentes judiciales, el imputado escuchó los cargos en su contra y luego respondió de forma "verborrágica e ininterrumpida" a las preguntas del juez Alberto Santa Marina y del fiscal Leonel Gómez Barbella.



"Negó los cargos y dio su versión de los hechos", explicó un investigador judicial, quien detalló que el acusado "aludió al mismo argumento" que utilizó cuando declaró previamente como testigo.

En ese sentido, Rubén Carrazzone se refirió principalmente a lo sucedido los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2016, antes de que él realizara el 1 de enero por la tarde la denuncia por el supuesto secuestro extorsivo de su mujer, señaló el mismo informante.



Según el abogado, alrededor de las 16.30 de aquel 29 de diciembre, él estaba en su casa ubicada en el barrio El Ombú del partido de Ezeiza, en la que convivía con Sequeira , cuando ésta llegó en su Volkswagen Vento y charlaron unos 40 minutos.



Luego, él se retiró sabiendo de que esa noche su mujer saldría con amigas, aunque acordaron que al día siguiente ambos cenarían juntos por el cumpleaños de ella en el resto "La Escondida" de Cañuelas.



El acusado declaró que cuando el 29 regresó a su casa, cerca de las 21, su mujer ya no estaba y advirtió que en la cocina faltaba una mesa de plástico, un juego de tazas y un cesto de basura, aunque estos faltantes no le llamaron la atención, por lo que después de cenar se acostó a dormir.



Finalmente, el abogado contó que el 31 fue a denunciar lo ocurrido a la comisaría de Villa Unión, donde el personal policial le pidió que primero recabara más información, por lo que se dirigió a los domicilios de una amiga y una hermana de Sequeira.



Sin embargo, al no obtener ninguna novedad sobre el paradero de su mujer, regresó a la misma seccional y a la madrugada siguiente radicó formalmente la denuncia.



Por su parte, uno de los defensores particulares del abogado, Sergio D'Amico, indicó esta tarde a la prensa que mañana habrá otras "dos o tres horas más" de declaraciones del detenido, quien quedó alojado en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora.



El letrado explicó que una vez que la indagatoria concluya formalmente, pedirá la excarcelación de su defendido por considerar que "no existen riesgos procesales" para que esté detenido.



Para D' Amico, de la lectura de los cargos se desprende que "no hay fundamentos suficientemente importantes para acreditar la materialidad del homicidio" y detalló que, por ejemplo, la sangre hallada en la supuesta escena del crimen "es humana" pero no se sabe a quién pertenece, por lo que "no significa nada".



Sobre los testimonios que apuntan a Carrazzone, este defensor señaló que los mismos "fueron debidamente cuestionados" por el acusado.



En ese sentido, el otro defensor particular, Leonardo Martínez Herrero, dijo que el imputado cuestionó que ciertos testigos que declararon al comienzo de la instrucción de la causa "cambiaron" su versión y apuntaron contra Carrazzone luego de reunirse con la abogada de la querella, Raquel Hermida Leyenda, cuando deberían haberse mantenido "imparciales".



El penalista fue aprehendido ayer al mediodía por la Policía cuando daba notas a la prensa en la vereda de los tribunales federales de Lomas de Zamora y mientras aguardaba junto a uno de sus abogados que el juez Santa Marina resolviera un pedido de exención de prisión.



Carrazzone quedó imputado del "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", pero para la defensa ni el fiscal ni el magistrado tienen competencia para investigarlo ya que es un delito que debe intervenir la justicia ordinaria.



No obstante, la cuestión de la competencia está actualmente a evaluación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Es que desde la desaparición de la mujer, comenzó a investigarse como un secuestro extorsivo cuando el abogado denunció haber recibido llamadas en las que le exigieron 80.000 dólares de rescate, motivo por el cual se inició una causa en la Justicia Federal.



Pero con el correr de la pesquisa, esa pista se fue desvaneciendo y las sospechas de un femicidio comenzaron a crecer...