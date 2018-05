Siete sospechosos del homicidio de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, se sometieron a una extracción de sangre para cotejar el perfil genético de cada uno de ellos con el nuevo rastro de ADN hallado recientemente en la escena del crimen y con otros tres que ya constaban en el expediente.

La diligencia se realizó en la Asesoría Pericial de la ciuda d de La Plata, ubicada en la calle 41 entre 119 y 120 de la capital bonaerense, y estuvieron presentes los dos fiscales a cargo de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana. Los sospechosos que se realizaron la extracción de sangre fueron el ex vecino Nicolás Pachelo -ahora preso por una serie de robos en el country Tortugas de Pilar-; su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo, y cinco ex vigiladores del Carmel: José Ramón Alejandro Ortiz, Ramón Alfredo Acosta, Víctor Hugo Contreras, Eduardo Walter Vera y Norberto Glennon.

La primera en llegar fue Dávalos Cornejo, quien -acompañada por su abogado Diego Olmedo- ingresó a la asesoría pericial y se sometió a la extracción de sangre. “Nosotros ya habíamos hecho un análisis en la Fundación Favaloro y dio incompatible con el ADN de mujer que consta en la causa. Ahora se cotejará también con el nuevo ADN que fue descubierto días atrás, pero en ese caso ya se aclaró que pertenece a un varón, por lo que creo que ya no hay asunto con relación a Inés”, dijo el letrado.

Luego, desfilaron uno a uno el resto de los sospechosos, entre ellos Pachelo, quien fue trasladado a La Plata por una comisión policial, ya que aún permanece alojado en la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro en el marco de una causa por los robos en el country Tortugas.

Roberto Ribas, abogado defensor de Pachelo, consideró como “innecesaria” la diligencia “porque los perfiles genéticos ya estaban en la causa”, e insistió en que se amplíe la extracción de sangre a los familiares de María Marta. “Para revisar la sangre tienen que revisar la de todos, no sólo la de Pachelo y de los vigiladores sino también de la familia”, dijo el letrado, quien agregó que en la causa de García Belsunce “no hay nada contra Pachelo y la sangre no es la de él porque nunca entró a la casa”.

El patrón de cada uno de los varones será cotejado con este nuevo ADN masculino que surgió en los últimos días y con aquellos otros dos perfiles NN de hombres que ya estaban incorporados en la causa. Mientras que en el caso de Dávalos Cornejo, su sangre será comparada con el ADN femenino que estaba presente en el expediente desde 2002 y que es distinto al de la víctima.