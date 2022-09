“Con respecto a este tema soy el autor de los tres hechos, como se ve en los videos y no voy a responder preguntas”, confesó Nicolas Pachelo ante los jueces del Tribunal Oral 4 de San Isidro que lo juzga por el crimen de María Marta García Belsunce y diez asaltos cometidos en barrios cerrados.

No es la primera vez que lo hace, ya había aceptado ser responsable de otros dos. "Yo fui el autor del hecho cometido en la casa de (Arturo Luis) Piano y (Osvaldo Horacio) Brucco. Fui solo, en el periodo de la tarde, antes de la noche. No tengo nada más que decir”, aseguró en la audiecia del 5 de septiembre.

Si bien en alguno de ellos quedó filmado y su cara es identificable, él como cualquier otro imputado no está obligado a autoincriminarse.

Sin embargo, tras cada testigo que lo involucra en un de ellos, Pachelo, que llegó al juicio detenido por los robos y no por el crimen, pide la palabra y los asume.

¿Por qué lo hace?. Los investigadores tienen una teoría, al no poder negarlos lo que quiere intentar es demostrar que en ninguno usó la fuerza, ni estaba armado para cometerlos.

Según la acusación de la fiscalía a María Marta la mataron porque regresó a su casa antes de los acostumbrado aquel domingo 27 de octubre de 2002 y descubrió que había ladrones dentro de su domicilio del country Carmel en Pilar. Para la fiscalía son Pachelo y los vigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45).

El arma con que se cometió el crimen nunca apareció.

"Estimo que intenta demostrar que es ladrón y no asesino. El debate se dividió en dos partes, primero se presentó la prueba por el asesinato. También pidió la palabra pero para negar los hechos. Y esta segunda etapa es sobre los robos que los está aceptando y remarcando que no usó la violencia", sostiene a Cronica.com.ar una fuente de la investigación.

"Otro de los puntos que resalta es que nunca estaba armado. Es posible que con lo que no puede negar está intentado desvincularse del delito más grave que es el homicido", agrega.

Ayer frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin Pachelo dijo que fue el autor de dos robos hace 5 años en el country El Carmen y uno en Abril, ambos ubicados en el partido de Berazategui.



“Ingresé a las dos casas por el mismo lugar, unas puertas corredizas que no tenían cerradura, sino que se cierran con una trabita. Como dije el primer día, entré solo, no fui armado, solo usé fuerza sobre las puertas sin rotura”, sostuvo Pachelo sobre los robos ocurridos el 13 de abril de 2017 en El Carmen, donde fueron víctimas el exdiputado nacional César Martucci y otro vecino identificado como Sergio Cerullo.

Martucci habia declarado el día anterior. El imputado hice incapié en que no había usado arma, lo cual es cierto.

Nicolás Pachelo cuando fue detenido en 2018 acusado de los robos.

También reconoció ser el autor de otro robo en el country Abril, llevado a cabo el 9 de diciembre de 2017, en el cual ingresó en su vehículo marca Audi Q5 exhibiendo un DNI con la falsa identidad de Nicolás Giménez Zapiola.

Pachelo ya se había declarado culpable de dos robos en el country Tortugas de Pilar, cuando ingresó a las casas de Arturo Piano y Osvaldo Brucco y el hurto de un reloj en otra vivienda, delito que había sido ya prescribió.

Pachelo no solo lo admitió lo sucedido en el country Tortugas, si no que afirmó que realizaba inteligencia previa. Para esto se aseguraba que no hubiera vehículos, que alguna ventana estuviera abierta o no funcionara bien. Además tocaba cuatro veces el timbre en un lapso de 15 minutos para confirmar que no hubiera nadie en las viviendas a las que ingresaba.



"Yo me aseguraba que las casas estén vacías, sin ocupantes", le dijo el imoutado a los jueces por las viviendas en las que admitió ingresar el 29 de marzo de 2018.



El mismo relató como cometía estos delitos: " Hay dos o tres formas: la primera, el vehículo. Es fundamental porque en una casa que no hay un vehículo es que está vacía. Segundo, si no se corre o hay una ventana abierta que después no se cierra, tampoco es que hay ocupantes".

"El punto tres es cuando cae el sol y no se prende ninguna luz. Para reconfirmar todo esto, se toca tres o cuatro veces timbre en 15 minutos", agregó



"Yo me tomaba el trabajo y me cercioraba de que no haya nadie durante varias horas. Me tomé mi tiempo para ver si había cosas de valor", dijo

Los fiscales consideran que al momento del crimen de María Marta en su casa solo estaba su auto y no el del viudo Carlos Carrascosa, y que entonces sabía que se encontraba sola, y de esa manera el acusado concretó el presunto ataque con alevosía debido al estado de indefensión de la víctima.



Pero la defensa se buscó demostrarle a los jueces que "no era un improvisado" y que el objetivo de entrar cuando estén vacías. Y una vez más remarcar que no ingresaba armado.



Eso sí el imputado aclaró: "Es algo que quedó en el pasado, no volverá a repetirse. No hay plata en el mundo que valga estar detenido y que justifique lo que uno sufre y le pesa estar separado de sus seres queridos como mis hijos, mi pareja y mis amigos. Además, el gustito amargo de sentirme mal, tener la palabra devaluada. Me angustia y mortifica todos los días este arrepentimiento".

Se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 cuando la Justicia le imputó 10 robos a casas de countries.



Las últimas audiencias estuvieron centradas en los obos a casas de countries en los que están imputados Pachelo. El viernes continuará el juicio con nuevos testimonios vinculados al asesinato de María Marta.