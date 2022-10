Las audiencias por el tercer jucio por el crimen de María Marta García Belsunce cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar llegaron a su fin. El Tribunal Oral 4 de San Isidro, integrado por Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, fijó fecha para los alegatos para el 31 de octubre.

Tanto la fiscalía, el particular danmificado,y las defensas de los tres impuntados, el vecino Nicolás Pachelo, los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz , argumenten y pidan condenas o absoluciones ese mismo día.

La idea del Tribunal es hacerlo en un solo, según informaron a Cronica.com.ar fuentes acceso a la causa. En el caso de Pachelo también se alegará sobre la seguidilla de robos a countrys.

El Tribunal fijará fecha para el verdicto y los acusados podrán decir sus últimas palabras. Aunque al cierre de las audiciencias ya hablararon ante los jueces.



“Yo no maté a María Marta, yo no le robé, no fui campana ni la odiaba; soy totalmente ajeno a eso”, fueron las últimas palabras de Pachelo luego de las 36 audiencias que duró el debate oral.



“Soy inocente, soy ajeno a todo esto. El 27 de octubre hice mi trabajo y duermo todas las noches tranquilo”, aseguró Ortiz. Glennon optó por el silencio.

Pachelo fue el que más veces pidió declarar durante el debate, en general para dar su versión con respecto a lo que decían los testigos.

Si bien desde la acusación no quisieron adelantar el alegato, sostuvieron que consideran que lo que planetaron con respecto a la autoría del crimen al inicio del juicio pudo ser demostrado durante las audiencias que comenzaron el 13 de julio.

Pachelos durante el debate reconoció los robos, pero negó cualquier participación en el crimen de María Marta al igual que los exvigiladores.

En el caso del exvecino, a pedido de los fiscales a partir de los dicho por los testigos en el juicio, se abrió una causa para que se investigue la responsabilidad en la muerte de su padre Roberto Pacheclo, ese expediente había sido cerrado como suicidio.

En 2007 fue Carlos Carrascosa, viudo de María Marta, quien estuvo en el banquillo de los acusados por el crimen. En este juicio fue por primera vez particular danmificado, aunque tuvo que esperar a declarar para poder presenciar las audiencias. En varias oportunidades fue acompañado por uno de los hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce.

También estuvo presente en la casa, que ya no es suya, donde mataron a su mujer para mostrarsela a los jueces durante la inspección ocular.

Pero hubo un tercer juicio en 2011 donde parte de la familia de la víctima fue juzagada por enncubrimiento.

Cuando Carrascosa fue absuelto, se retomó la línea de investigación sobre Pachelo y los vigiladores que el fiscal Diego Molina Pico había descartado paar seguir con la hipótesis de familia.

En los tres juicios muchos de los testigos fueron los mismos. Y hasta hubo cambio de roles: Carrascosa fue imputado y en este testigo. Pachelo había sido testigo en el juicio que se juzgaba a viudo y ahora está en el banquillo de los acusados.

Según allegados al expdiente a pesar de que se cumplen 20 años del crimen se podrá llegar un veredicto condentorio. De lado de las defensas sostienen la inocencia.

Antes de fin de año los jueces darán su veredicto aunque aún no dijeron la fecha. Por ahora el único que esta preso es Pachelo, y por la causa de los robos no por la del crimen.