Rocío Oliva, la última pareja de Diego Armando Maradona, declaró en la causa por el deceso del astro que "nadie muere de amor", que ella no tuvo "nada que ver" con el fallecimiento del ex futbolista y que en los años que convivió con él nunca presenció que haya tenido un problema de salud. Incluso dijo que "era un toro y siempre estaba bien". Oliva se presentó ante la Fiscalía General de San Isidro luego de una reprogramación: había sido citada para el 1° de septiembre, pero se encontraba realizando aislamiento preventivo por el coronavirus por haber regresado de un viaje al exterior. La mujer de 31 años brindó este jueves una declaración testimonial, que difundió este viernes Télam.



Los fiscales de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, la citaron para conocer si, pese a haber estado separada del astro desde fines de 2019, seguía manteniendo algún tipo de vínculo con el ex capitán de la selección argentina de fútbol y si contaba con detalles de su estado de salud. .

" A Diego Maradona lo conocí en Mar del Plata en el 2011 y, en el 2013, nos pusimos de novios y fuimos a vivir a Dubai hasta... No recuerdo si fue hasta fines del 2017 o en el 2018 aproximadamente", sostuvo Oliva al inicio de su declaración.



" En el 2020 –siguió- casi no tuve contacto con él. Desde que rigió el aislamiento por la pandemia no pude tener más contacto visual con él, más allá de algunos mensajes preguntando cómo estaba y cómo iban sus cosas. La última vez que lo vi fue cuando comenzó la pandemia".



Algunos miembros del entorno del astro declararon en la causa que Diego estaba deprimido por la separación con ella y hasta el último apoderado del "Diez", el abogado Matías Morla, llegó a decir en una entrevista que al ex futbolista lo mataron "Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica".

El letrado Mario Baudry, representante del hijo menor de Maradona como particular damnificado, le preguntó en la audiencia si sabía por qué el abogado de su ex pareja había dicho eso y Oliva respondió: " No escuché al doctor Morla decir eso. Lo desconozco".



Sin embargo, luego aclaró: "Me imagino que lo que quiso decir Baudry es que Morla dijo que una de las cosas que influyó en la muerte de Diego es que me extrañaba mucho".



" Pero nadie muere de amor, y está más que descartado que no tuve nada que ver con el deceso", finalizó la mujer de 31 años. . Maradona falleció a los 60 años en el mediodía del 25 de noviembre de 2020, en una casa del barrio privado San Andrés, del partido bonaerense de Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria que permanece bajo investigación.



La autopsia determinó que perdió la vida como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". También se detectó en su corazón una "miocardiopatía dilatada".