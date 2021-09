Vanesa Morla, hermana del expoderado de Diego Armando Maradona y empleada del "10", aseguró que todas las decisiones las tomaba el excapitán de la selección argentina, que "nadie pensó que iba a pasar lo que pasó" en la internación domiciliaria que culminó con su deceso, y denunció que recibió amenazas.



En tanto, las testimoniales de la causa continuaban esta tarde con la declaración de Rocío Oliva, la expareja de Maradona, cuya declaración había sido postergada porque estuvo haciendo aislamiento preventivo luego de haber regresado de un viaje que había hecho al exterior, en el marco de lo que indican las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.



Oliva llegó pasadas las 12 a la sede de la Fiscalía General de San Isidro, donde no formuló declaraciones en su ingreso, para ser interrogada por los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, quienes la convocaron pese a que estaba separada de Maradona desde fines de 2019, algo que según declararon algunos miembros del entorno, lo tenía deprimido al "10".

.

El miércoles fue el turno de, quien en sudijo que "todo lo decidía Maradona", y sobre su hermano, comentó que eraLa testigo se definió ante los fiscales como la " empleada" de Maradona que a partir de "2016 o 2017" le resolvía" y que en el marco de esa función es que cuando se decidió la, tras la operación por un hematoma subdural, ella se encargó decincoComentó que fue el ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata quien decidió que se alquilara la casa deldonde falleció de unel pasado 25 de noviembre.

.

Vanesa Morla, brindó su declaración testimonial el miércoles (Télam).

"Yo las casas se las informé a todos, aJana estaba siempre presente. Y hasta sus hermanas, pero igual valía lo que decía Diego de lo cual tengo entendido que él vio todas las casas y eligió una", comentó.Sobre esa vivienda, contó que" para chequear alguna cuestión en relación a las comodidades de Diego" y que si bien en un principio " tenía su habitación en la planta alta" luego se enteró que por una cuestión de " comodidad" se "usó la habitación de abajo".

En la testimonial, fue el abogado Mario Baudry, quien representa a la querella del hijo menor de Maradona, quien hizo las preguntas referidas a un audio de WhatsApp donde ella dice "lo quieren meter ahí para quedarse con todo", cuando el médico Leopoldo Luque, principal imputado, le dijo que tras la operación las hijas querían internarlo en una clínica.



"Es una conversación mía de manera informal con Luque", trató de explicar y agregó: "Era la pelea eterna de ellas contra todos y en ese todos yo no soy parte, yo soy una empleada. Fue un comentario desubicado de mi parte lo admito, pero no con un fin. Fueron cosas desubicadas que dije. Pido perdón a WhatsApp y a Dios por las cosas que uno dice sin pensar".

.

En otros tramos de la testimonial, Vanesa Morla dijo queque "en la reunión todos decían que Diego no tenía que estar internado" y que " nadie pensó que iba a pasar lo que pasó", en relación a la muerte del "10".Baudry también le preguntó si alguna vez dio indicaciones a Luque y la psiquiatra–otra de las imputadas-, para quede Maradona y lo negó."En ningún momento di ninguna indicación de nada, si podría darle mi parecer jamás recuerdo de haberles dicho de decir que digan algo cambiado en absoluto. Si capaz ante algunos enfrentamientos o peleas de las partes pude haber aconsejado algo", señaló.

.

Al inicio, explicó que ella es abogada y trabajaba en el estudio de su hermano hasta que " en el año 2016 o 2017" yAclaró que en la actualidad sólo hace "cursos" para "volver a ejercer" y ante la consulta de uno de los abogados, explicó queporqueque aún no denunció."Tuve que cambiar hasta mi número de teléfono, después de que se publique en la televisión recibí varias amenazas y el límite fue cuando las amenazas decían que le iba pasar algo a mi hijo. Ese día decidí no ver más la televisión y cambiar mi teléfono", dijo.Respecto de Luque, opinó: "Hoy entendiendo y por haber escuchado, la verdad que por momentos me parece que Luque si era el médico de cabecera y por momentos no".

.

Sobre el manejo del dinero, la abogada dijo : "Pasaba que Diego tenía su plata y hacía lo que quería y capaz venía el que cortaba el pasto y le quería dar 20 mil pesos. Y yo le decía es un montón y él me decía se lo merece.Consultada por ingesta de alcohol de Maradona cuando vivía en el country de Brandsen, Morla contestó que ella, que sólo se compraba "cerveza o algo" para " los eventos sociales" y que "se decía" que si el exDT de Gimnasiaera "por Charly",, el allegado de Oliva que en ese momento eray ahora estáen una causa"Compras que resolvían, en el horario que ellos estaban solos en la casa. La realidad es que Diego era súper ingenioso", agregó.