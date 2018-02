Asaltante abatido. "Pajarito", había estado en prisión por un doble crimen en 2005.

Un comisario inspector de la Policía de Corrientes y el presunto jefe de una banda de piratas del asfalto murieron en un tiroteo ocurrido en un domicilio particular de la localidad correntina de Alvear, informaron autoridades provinciales.



Miguel Angel Duarte (48), jefe de la comisaría de Alvear, murió esta mañana de un disparo efectuado por el supuesto líder de una banda de piratas de asfalto identificado como José "Pajarito" Da Rosa (35), a quien luego mató a tiros la Policía.



Las muertes se produjeron en el marco de una serie de operativos policiales para detener al sindicado líder de asaltantes de camiones en su domicilio, donde se resistió armado con una escopeta, según precisaron fuentes de la investigación.



El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, dijo que "Da Rosa era uno de los cabecillas de una banda que actuaba como piratas del asfalto, que estaban acusados de haber matado a un chofer de camión en uno de estos atracos en la Ruta 14".



Añadió que "también estaban sindicados de haber sido autores de distintos hechos que no sólo se produjeron en localidades de la costa del río Uruguay en Corrientes, sino también en Entre Ríos".



Otras fuentes gubernamentales confirmaron que Da Rosa además cumplió una condena por doble homicidio cometido en el paraje rural Pancho Cué, en diciembre de 2005, durante el robo a una pareja de comerciantes.



Los hechos más recientes que se tomaron como antecedentes de la banda integrada por Da Rosa fueron un asalto a un predio rural de la comuna correntina de La Cruz, cometido el 29 de diciembre, y el robo a un productor de la localidad entrerriana de Chajarí, ocurrido dos días después. A causa de ese hecho, en esa ciudad del norte de Entre Ríos fueron detenidos en los primeros días de enero dos acusados de integrar la banda.



Además, con apoyo de diversas divisiones de las policías correntina, entrerriana y Federal, se desplegó un trabajo de investigaciones que dio con otros seis supuestos miembros de la banda, que se hallaban en la provincia de Corrientes.



Entre estos seis delincuentes se encuentra el padre del cabecilla que murió baleado hoy, Roberto Joaquín Da Rosa (58), apodado "Pájaro" y que cayó en Alvear.



De acuerdo con lo informado por el ministro de Seguridad, solo quedaban prófugos Da Rosa y otro sujeto identificado con el apellido Olivera, quien hoy no fue hallado en ninguno de los tres procedimientos dispuestos en diversos puntos de esa localidad, ubicada a 440 kilómetros al este de la capital correntina.



"En uno de los últimos ataques a camiones hirieron a un policía federal que pasaba en un auto e intervino circunstancialmente en el enfrentamiento, por lo cual el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, dispuso una comisión de cinco hombres de esa fuerza que venían trabajando en conjunto con la Policía de Corrientes y llegan a la instancia que tuvo desenlace hoy", indicó el funcionario.



El fiscal de Instrucción de Santo Tomé, con jurisdicción en la ciudad de Alvear, Francisco Ramos, estuvo presente en el lugar de los hechos, que se enmarcan en un expediente judicial instruido por la jueza de Santo Tomé Marina Durand.



En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ordenó un dispositivo de contención a la familia del comisario fallecido este jueves, y el reconocimiento a éste por haber "caído en cumplimiento del deber", de acuerdo con las normas policiales.

Duarte. Muerto durante el enfrentamiento. (Gentileza nortecorrientes.com)

"Para nosotros es realmente un héroe porque hay que resaltar que no son muchos los ejemplos de servidores dispuestos a arriesgar su propia vida y es un ejemplo de lo que debe ser un policía", indicó por su parte el ministro de Seguridad Corrientes.