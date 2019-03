Luego de una puja judicial que duró más de una semana, Milagros Naiaretti logró la libertad. Ella, junto a su mamá Paola Córdoba, quedaron detenidas tras asesinar a puñaladas a Alberto Naiaretti, esposo y padre de las asesinas. Ambas dijeron que el crimen fue producto de años de vejaciones y abusos perpetrados por la víctima que recibió 185 puñaladas evidenciando una gran saña.

Por tal escenario, el juez de garantías Albeto Brizuela había pedido la excarcelarión extraordinaria el viernes pasado. Pero la misma fue apelada por la fiscal de la causa, Silvia González Bazzani, quien puso en duda las declaraciones de las acusadas. Sin embargo, la fiscal general adjunta de San Martín, Mercedes Rubio, desitió de apelar la excarcelación a favor de la joven, por eso Milagros recuperó la libertad.

Luego de ser excarcelada, se conoció parte de la declaración indagatoria a la que fue sometida, en la cual brindó detalles aberrantes del día en que su madre terminó atacando hasta la muerte de su papá, crimen en el que ella colaboró con algunas puñaladas.

"Me despierto y la veo a mi mamá apuñalándolo con un cuchillo tramontina a mi papá", comenzó relatando. Previamente hubo una fuerte discusión y fue Alberto el que pide ayuda. Allí, se presentó Milagros y relató: "Agarré el cuchillo que estaba en el piso y lo apuñalé una o dos veces porque tenía miedo que mi papá lastimara a mi mamá o a mi".

"No Pao, me voy", le repetía el hombre a su mujer mientras era apuñalado. "Mis hermanos se despertaron, se sentaron en la cama y se quedaron mirando. Yo fui les dije que no pasaba nada, que traten de dormir", prosiguió explicando. "Mi papá me gritaba que me dolía, que llame a la policía", relató la chica durante la media hora que duró la agresión.

"Mi papá me dijo ayudame y me quedé agarrando su mano aunque dejó de sostenerme, estaba muerto", agregó la joven. "Perdoname papá", alcanzó a decir. "Mi mamá me abrazó con el cuerpo de mi papá en la pieza. Tenía frío así que nos acostamos en la cama. De a ratos mi mamá miraba a mi papá y lloraba", contó luego del atroz crimen.

"Mi mamá decía que mi papá dejó que todo llegara muy lejos", declaró también haciendo alusión a los malos tratos a los que eran sometidas su esposa, y sus hijos. Su madre, por lo pronto, seguirá detenida.