Una de las mujeres que participó de la rueda de reconocimiento del violador serial acusado de cometer ocho ataques este año en la ciudad santafesina de Rosario aseguró que al ver al sospechoso se dio cuenta de que era él y que le "temblaba" el cuerpo.



En declaraciones a la emisora rosarina Radio Dos, Sofía relató que fue atacada hace dos meses y que con sus aportes, sumados a los de otras víctimas, los investigadores hicieron el fotofit del agresor sexual. "La verdad que cuando yo lo vi me chocó, me puse mal, pero salí aliviada porque estoy segura de que es él y ver que lo atraparon me da tranquilidad, mucha paz, sinceramente", afirmó la joven.



Relató que en la tarde de este viernes se efectuaron dos ruedas de reconocimiento, una con cada detenido, y había cuatro hombres para identificar en cada una. "Cuando lo vi, automáticamente me di cuenta de que era él. Claramente me puse nerviosa, me temblaba el cuerpo, no la pasé bien, pero estoy segura que era él", agregó la joven a la hora de brindar detalles de cómo fue la metodología utilizada para la identificación.



Respecto de si había cambiado su fisonomía, comentó: "La cara no me la había olvidado, lo pude reconocer. Mi problema era que cuando me atacó no tenía barba y casi nada de pelo, pero en la rueda tenía barba, lo que me confundía. Pero cuando le vi la forma de la cara, los ojos y la altura, enseguida supe que era él".



"Apenas lo vi quedé como paralizada y estuve diez minutos mirando todos sus ángulos, la cara, todo para estar bien segura", agregó. "Ahora tengo la seguridad que está adentro y ojalá no salga por un buen tiempo", concluyó la mujer.