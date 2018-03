Luego de que la Justicia del Chaco ordenara la detención de cuatro ex funcionarios del gobierno provincial y un empresario, se presentaron voluntariamente el ex subsecretario de Comercio Roberto Lugo, e Ismael Fernández, ex coordinador de la Unidad Ejecutora “ Chaco Construye”.



Posteriormente, fueron detenidos el ex secretario general de la gobernación Horacio Rey y su esposa y ex secretaria privada del gobernador, Susana Fernández.



Aún no dieron con el empresario Ariel Retamozo, la quinta persona con orden de detención, quien sería el testaferro al que le hallaron cinco lanchas de su propiedad.



Un equipo de fiscales provinciales había requerido las detenciones en la megacausa iniciada hace pocos días por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien investiga el presunto lavado de activos y otros delitos en los que estarían involucrados funcionarios provinciales, familiares y socios.



Los dos delitos por los que imputaron en la causa los fiscales que seleccionó el procurador general Jorge Canteros fueron enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.



Tras el sacudón institucional generado por la investigación de la justicia federal que derivó en la renuncia de Rey y de Lugo, la oposición aprovechó para presionar al gobernador Domingo Peppo. El viernes 9 de marzo, el mandatario separó de sus cargos a Rey, Lugo y también a los empleados Susana Fernández e Ismael Fernández.



De viaje en Estados Unidos por una misión oficial, Peppo dijo que la medida fue para facilitar la investigación por el presunto caso de lavado activos que inició la justicia federal. Se indicó que el fiscal Sabadini continuó con los allanamientos, y encontró otra embarcación náutica en una causa en la que “continúan las investigaciones preliminares”, en la jurisdicción de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.