Fernando Yáñez, quien recientemente fue absuelto de una denuncia por abuso a menores, y que fue dimitido del estado clerical (la máxima pena que impone la ley penal canónica a un cura, que significa no poder ejercer el sacerdocio nunca más), habló este viernes con el periodista Ernesto Tenembaum.

El ex cura estaba acusado por el abuso de dos menores en 2013 cuando estaba a cargo del hogar San Luis Gonzaga, en San Rafael, Mendoza.

“Yo no le toque el traste, sólo le pellizque el costado de la nalga”, fue una de las polémicas declaraciones en la cual admitió haber tocado al menor.

La acusación contra Yáñez cayó porque el denunciante nunca apareció para corroborar sus dichos iniciales, no se lo pudo localizar para estas audiencias y reafirmar su denuncia.

“Lo que reconozco es que le toque la nalga del costado y lo abracé. Yo tenía prohibido hacer eso. Y el chico ha declarado dos veces que: ´El padre a mi no me abuso, esto es una injusticia hacia él´”, se justificó el ex sacerdote.

“La tentación fue abrazarlo porque lo tenía prohibido”

Cuando el periodista intentó hacerle ver que lo que hizo estuvo fuera de lugar, Yáñez explicó: “Una cosa es cariño y otra cosa es el sexo. Yo no soy maricón”.

Además, apuntó contra el conductor y le dijo: “Usted no puede abrazar un chico, tiene la mente podrida. Yo necesito cariño, no sexo”.