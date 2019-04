El cura Fernando Yáñez quien estaba acusado por el abuso de dos menores en 2013 cuando estaba a cargo del hogar San Luis Gonzaga, fue absuelto este viernes por el Tribunal de San Rafael, informaron fuentes judiciales.



"Perdono de corazón a todos los que me acusaron falsamente", dijo el cura emocionado una vez que se conoció el veredicto.



Y añadió: "Voy a ser muy cortito, creo que es muy significativo que esto que empezó un miércoles Santo de la Cuaresma del año 2014 y Jesús me ha permitido vivir este calvario durante cinco años y ahora me devuelve la vida en este viernes de pascuas de resurrección".



Yáñez destacó además que "espero que el obispo, después de haberme calumniado públicamente, me devuelva el Ministerio del Sacerdocio".



Sobre la absolución del cura, su abogado Carlos Reig, explicó: "Ante la falta de pruebas que exige la ley para condenar una persona tiene que haber certezas y acá no hubo ninguna".



El letrado resaltó que "todo lo contrario, desde un principio había certezas de la desvinculación del padre,Yáñez, de los hechos que se le atribuía, el fiscal con muy buen criterio se abstuvo de acusar porque es el dueño de la acción pública, y ante la abstención de acusar y pedir la absolución hay jurisprudencia que el Tribunal no puede condenar".



La acusación contra Yáñez cayó porque el denunciante nunca apareció para corroborar sus dichos iniciales, no se lo pudo localizar para estas audiencias y reafirmar su denuncia.



"El principal elemento de prueba era la declaración de la víctima. Una víctima que hace cuatro años que no puede ser encontrada y se avizoraba que no iba a poder comparecer al debate", dijo el fiscal Javier Giaroli.



Y explicó: "Se quedó sin sustento la acusación porque todo el resto de la prueba eran indicios que corroboraban la declaración de la víctima" .



Un testigo señaló al salir de la audiencia que "es injusto lo que le están haciendo, al cura; él tuvo muchos problemas con el hogar y por eso le hicieron esto".



Además continuó el testigo- contó que le cambio la vida su paso por el hogar San Luis Gonzaga y dijo: "Empecé a estudiar, terminé la secundaria y desde ahí empecé a trabajar".



La causa se originó en abril de 2014 por una denuncia de la Dirección de la Niñez de Mendoza en la que se señaló que el sacerdote manoseó en 2013 a un menor de edad alojado en el hogar que dirigía, y luego se sumó un nuevo caso.



Parte de la acusación fue basada en los audios que grabaron internos del hogar y que fueron difundidos por un canal local en diciembre de 2016.



En esos audios se escuchaba al sacerdote decir: "Uno está rodeado de varones y necesita cariño. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre".



Incluso luego de conocerse el audio, el obispo de San Rafael, Eduardo María Taussig, dio una conferencia de prensa donde informó que se había iniciado una investigación canónical.



Además, aseguró que Yáñez estaba suspendido como sacerdote desde hacía seis años por "reiteradas desobediencias" a las autoridades eclesiásticas.



Por su parte, el sacerdote sobre estos audios que se dieron a conocer en aquel entonces dijo que esa era una conversación que "se malinterpretó" y "fue sacada de contexto".



En este sentido el fiscal dijo que "sobre estos audios se continuará con esa causa ya que el audio tan citado ha sido manipulado y editado suprimiéndole partes que podría haber llegado a ser tergiversados en su verdadero contenido".



El juicio comenzó el jueves y estaba estipulado su finalización el próximo lunes pero el veredicto de adelantó hoy cuando se conoció la absolución del cura.