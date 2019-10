Un tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza declaró culpable en un juicio abreviado a uno de los acusados por el asesinato de Leandro Alcaraz, el colectivero de la línea 620 muerto a balazos en una discusión en el barrio San Pedro, de la localidad bonaerense de Virrey del Pino.



Tras la sentencia, que fue dada a conocer durante las últimas horas, el fiscal Emilio Spatafora, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, la querella y la defensa llegaron a un acuerdo y solicitaron al juez Daniel Oscar Testi que aplique una pena de 14 años para el imputado, que al momento de cometer el hecho era menor edad.



En ese sentido, el juez determinó que el joven siga internado en el Instituto de Menores de La Plata, donde permanece por falta de capacidad en las cárceles para adultos de la provincia

Además dispuso que el condenado continúe bajo tratamiento tutelar hasta el año próximo, cuando evaluará si le aplica la pena de 14 años de cárcel.



En su veredicto, el juez Testi halló al acusado penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego".



El abogado Walter Fidalgo, representante de la familia de la víctima, señaló que "el pedido que se logró es algo bueno dentro del proceso judicial, porque se trataba de un menor".



"La familia pudo entender que no podíamos hacer otra cosa con el juicio, porque al ser menor de edad en ese momento no iba a recibir una pena ejemplar como sí la puede recibir el otro delincuente en un futuro juicio", agregó en referencia al presunto coautor del crimen y hermano del joven, un joven paraguayo identificado como Juan Alfonso Gauto.



Al respecto, señaló que tanto la querella como la fiscalía saben "que ambos detenidos tuvieron mucho que ver en el hecho", pero que "todo se va a saber en el juicio de Gauto, porque ahí van a declarar los testigos que estaban en el colectivo y van a contar quién fue el que disparó".

Jésica, la hermana del colectivero, comentó en diálogo con el portal El1Digital de La Matanza que ella y su familia están "a la espera del juicio oral" al otro detenido, y consideró que "con él va a ser distinto".



"Para ese detenido vamos a pedir cadena perpetua, veremos qué pasa", dijo, y siguió: "Gracias a Dios los dos están en prisión, uno ya con sentencia y el otro esperando la resolución".



El hecho ventilado en el juicio fue cometido cerca de las 17 del domingo 22 de abril del año pasado, cuando Alcaraz conducía el interno 103 de la línea 620 y, al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia, en Virrey del Pino, fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneos, ambos efectuados con un revólver calibre .38.



Según reconstruyeron los investigadores, el homicidio fue cometido luego de una discusión que el chofer mantuvo con un pasajero porque no tenía carga en la tarjeta SUBE, tras lo cual éste llamó al supuesto cómplice para que concretara el crimen.



Al día siguiente del episodio fue arrestado un adolescente de 17 años que permaneció preso cuatro días hasta que fue liberado por "falta de pruebas" por decisión del juez de Garantías del Joven 2 de La Matanza, Sergio Polti, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Spatafora.



Tras ser liberado, además, el chico denunció al comisario que lo interrogó por haberlo golpeado "a cachetazos" delante de otras seis personas vestidas de civil dentro de una seccional policial y amenazado con "meterle una lapicera" en el ano si no se responsabilizaba del crimen.



Meses más tarde, el 2 de octubre de 2018, la Policía detuvo a los dos hermanos de nacionalidad paraguaya tras diez allanamientos realizados en distintos sectores del conurbano bonaerense como José C Paz, Monte Grande, Rafael Calzada, Villa Transradio y González Catán.