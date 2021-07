Ayelén Delgado, una joven de 26 años se suicidó ahorcándose de un árbol frente a la casa de su novio. Antes de quitarse la vida, le escribió una carta a sus padres en la que les pedía perdón.



El dramático hecho ocurrió el domingo a la madrugada frente al domicilio ubicado en Cuyo al 1200, esquina Sarratea en la localidad bonaerense de Lavallol, partido de Lomas de Zamora.



Efectivos del Comando de Patrullas del mencionado distrito llegaron al lugar alertados por un llamado al 911 y comprobaron lo que había ocurrido. La chica antes de ejecutar la acción que terminó con su vida, le dejó una carta a sus padres en la que además de pedirles perdón, responsabiliza a su novio, a quien llama “El Gordo”, por la decisión que tomó.

La carta que dejó la joven antes de quitarse la vida.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, escribió la joven en la nota que dejó.



Cabe destacar que en la madrugada del último domingo, la joven había escrito una publicación en Facebook en la que acusaba a su pareja de maltrato y relataba una serie de hechos en los que lo plasmaba.

En medio del dolor, Laura, la madre de la joven, cuestionó la actitud del novio de su hija ante todo lo que había ocurrido. “El maltrato fue psicológico. Hasta el sábado anterior estuvieron juntos, nunca cortaron la relación. Mientras mi hija estaba colgada en la vereda, ellos se fueron de la casa. No salieron ni se acercó ningún familiar, hasta las 10:30 que vino la Policía Científica a descolgar el cuerpo”, dijo la mujer conmocionada.



El caso fue caratulado como “suicidio” y está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.