Un falso odontólogo fue acusado en las últimas horas de haber abusado en Zona Sur de varias jovenes, entre las que resaltan menores de edad y embarazadas. Se trata de Gildo Antonio Agudo Montalvo, quien no posee matrícula para trabajar como personal de salud.

"Me levantó la remera, me bajó los pantalones y me tocó las partes íntimas", aseguró indignada Aitana, una adolescente que había concurrido al consultorio de Agudo Montalvo para realizar un tratamiento contra las caries de tres días de duración. "No es odontólogo porque ni siquiera llevaba matrícula", agregó la madre de la chica, quien resaltó que "hay más víctimas que también quieren hablar sobre lo que vivieron con este tipo".

Según las mujeres, todas juntas fueron a realizar las correspondientes denuncias a una comisaría cercana, sin embargo no obtuvieron respuesta: "Ya hay muchas chicas que tocó, ¿están esperando a que mate a alguna para hacer algo?", se preguntó otra de ellas.

De acuerdo al testimonio de las denunciantes, el hombre habría pedido disculpas y se escapó a un lugar incierto. Los vecinos se acercaron al lugar donde habrían acontecido los hechos y le incendiaron el auto con el que suele ir a trabajar.