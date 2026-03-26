El monstruo de la familia: condenaron a un abuelo por abusar de sus nietas

Un hombre fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos nietas menores de edad en Berazategui.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Quilmes lo halló culpable de hechos reiterados cometidos durante varios años en el ámbito familiar.

La sentencia fue dictada este miércoles por los jueces Fernando Celesia, Pablo Eduardo Pereyra y Rodrigo Bagini, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal del acusado en base a las pruebas y testimonios expuestos durante el debate oral.

Según se resolvió, el imputado fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en dos hechos agravados por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de ascendiente, todos en concurso real, lo que derivó en la pena única de 18 años de cárcel.

Durante el juicio, la fiscal de debate María de los Ángeles Attarian Mena sostuvo la acusación y logró reconstruir la mecánica de los abusos, que se habrían producido en reiteradas oportunidades dentro del ámbito familiar.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el hombre se aprovechaba de los momentos en que quedaba al cuidado de las menores para cometer los abusos en su vivienda. El tribunal también valoró especialmente la prolongación de los hechos en el tiempo, así como la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto de confianza, convivencia y cercanía familiar en el que ocurrieron los ataques.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la madre de las niñas, y los testimonios brindados durante el juicio fueron considerados claves para sostener la acusación y arribar a la condena.

Con este fallo, el TOC Nº 1 de Quilmes dio por finalizada la etapa de juicio en un caso de fuerte impacto por la gravedad de los hechos y el vínculo entre el condenado y las víctimas.