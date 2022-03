Lamentablemente, todavía se escuchan con frecuencia historias de mujeres acosadas en el transporte público de pasajeros. Pero esta semana, a una chica le ocurrió algo espantoso que no quiso callarse y lo contó en Twitterpara advertir a las demás que estén atentas ante este tipo de situaciones.

"Fue una situación horrible y espero que ninguna otra mujer tenga que pasarlo nunca. Lo cuento para que estemos todas atentas siempre", advirtió en el tuit que en pocas horas se volvió viral gracias al apoyo de mucha gente.

"Hoy me pasó algo que nunca creí que me iba a pasar o que estaba muy lejos de mí. Volviendo de mi trabajo en hora pico tipo 19.00 horas, me subo al subte C para llegar a Constitución", comenzó.

La joven detalló el abuso que sufrió en el subte y el apoyo de la gente (Twitter).

A esa hora, en día laboral, suele estar muy concurrido y no es raro viajar apretujados. "Me subo, me quedo contra la puerta y sentía durante el viaje que alguien todo el tiempo me tocaba como 'accidentalmente'. Me doy vuelta y tenía atrás a un señor 'normal', entonces no me preocupé", aseguró la joven.

Pervertido la acosó en el subte y terminó a las trompadas

Segundos más tarde descubrió que efectivamente las apariencias engañan. "A los cinco minutos escucho a una chica que empieza a gritarle desubicado, asqueroso y yo sin entender me doy vuelta y cuando me percato, el 'hombre' había decidido tener una eyaculación encima mío", contó en medio del horror.

La joven publicó una imagen en la que se podía apreciar la mancha que le dejó el pervertido en el pantalón (Twitter).

Lejos de quedarse paralizada, tomó cartas en el asunto aunque no obtuvo los resultados esperados. "A todo esto, atino a pegarle una piña sin resultado y cuando quiero sacarle una foto o grabarlo me rasguña toda y casi me saca el celular", recordó.

.

Afortunadamente, además de la chica que la defendió a los gritos y advirtió lo que estaba sucediendo, otros presentes decidieron 'castigar' físicamente al pervertido. "La gente lo bajó a las trompadas del subte y el hombre se fue corriendo", desafortunadamente, esto impidió que pudiese ser detenido por la policía.

La joven mostró los arañazos que le hizo el pervertido para evitar que le sacara una foto (Twitter).

"En ese momento no sabía qué hacer. Me quedé en shock. Unas chicas de ahí me ayudaron a limpiarme y a tranquilizarme. Lo cuento para que estemos todas atentas siempre, ya no se puede ni volver del trabajo tranquila, en un subte que está lleno de gente. Hacen lo que quieren cuando quieren. Estoy cansada de esto, lo mío no fue nada 'grave' pero puede seguir pasando y estaría bueno que tengamos cuidado", sentenció la chica quien mostró cómo quedó toda arañada a la altura del pecho y el ‘desastre’ impregnado en su pantalón.