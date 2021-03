Mientras continúa la búsqueda de Maia Beloso, la nena de 7 años desaparecida desde el lunes a la mañana en la zona de Parque Avellaneda, una kiosquera de la zona que reveló que el cartonero, identificado Carlos Alberto Savanz, la última persona con quien fue vista la niña, llegó al barrió hace 20 días.

En diálogo con Crónica HD la mujer sostuvo: "Hace 20 días llegó ese tipo que les armó la carpita (refiriéndose al cartoneto), yo no sé los nombre, pero es ese que le compró la bicicleta, golosinas y todo".

Según el relato de la comerciante, "días después llegó otro tipo y luego otro". "Había tres tipos viviendo ahí", aseguró.

El resto de los vecinos presentes indicaron que ahora en el lugar sólo permanece Fernando, que sería pareja de la madre de Maia.

Además, la kiosquera afirmó que eso hombres la asaltaron. "Los otros cirujas también son ladrones. Entraron a mi casa y me robaron plata", contó.

Por otra parte, una prima de Maia sostuvo que le llegó la versión que la pequeña fue vista a las 9:47 en la calle Timoteo Gordillo y Rivadavia y subió al tren en dirección a Moreno.

"Nos lo acabaron de decir, así que les pedimos por favor que revisen la cámara del tren", rogó ante las cámaras.

Según trascendió, , "Carlitos", un cartonero de la zona de barrio Cildañez, que todavía es intensamente buscado por la Policía, le había prometido "una bici más grande" a la niña en los últimos días.

La tía de Maía, Gabriela, consultada sobre ese sujeto por crónica.com.ar, afirmó que no era del barrio y no lo conocía. "Sabemos que se acercó hace poco a mi prima y la nena prometiendo que le daría cosas, pero no sabemos más nada", sostuvo.

